Jak wykorzystać resztki posiłków świątecznych: przygotuj z nich inne dania lub zamroź

Od sałatek po gulasze: zjedz na śniadanie i obiad następnego dnia

Choć zwykle obiecujemy sobie, że na inne święta nie będziemy tyle gotować, zwykle zachowujemy się tak, jak do tej pory przywykliśmy – staramy się, aby nie zabrakło jedzenia dla siebie i naszych gości. Dopiero po tym, jak się rozchodzą, zauważamy, że połowa dań niestety pozostała niezjedzona.

Według technolog kulinarnej L. Barčaitė, aby nie trzeba było później wyrzucać niezjedzonej żywności, ważne jest nie zostawiać jej resztek na stole do rana, ale natychmiast umieścić całą żywność w lodówce w przezroczystym szkle lub plastikowych pudełkach na żywność. Porządek w lodówce pomoże również w korzystaniu z łatwo psujących się produktów: „Produkty, które należy jak najszybciej spożyć, umieść w jak najbardziej widocznych miejscach, tak aby było je widać od razu po otwarciu drzwi lodówki. Umieść produkty spożywcze dokładnie według kategorii: produkty mleczne umieść na dedykowanych półkach, warzywa, owoce, mięso i ryby gdzie indziej.

„Na śniadanie następnego dnia, po wykorzystaniu resztek warzyw, grzybów czy mięsa, będzie można upiec pysznego omleta, lub owsiankę doprawić kawałkami pozostałych owoców. Jeśli ugotowałeś kurczaka, kaczkę lub szynkę wieprzową, a po świętach pozostały jeszcze niezjedzone kawałki mięsa, użyj ich na kanapki, sos do makaronu lub nawet gulasz, a kawałki śledzia do sałatek” – radzi L. Barčaitė.

Ekspert kulinarny mówi, że nawet zwiędłej sałacie, którą wielu wyrzuca, można dać drugie życie: „Spryskaj sałatę wodą i włóż do lodówki na co najmniej godzinę. W międzyczasie przygotuj pyszny dressing do sałatki, który będzie wymagał: łyżki soku z cytryny, łyżki miodu, łyżeczki soli i 3 łyżek oliwy z oliwek oraz szczypty czarnego pieprzu. Wlej ten sos na sałatkę i będzie dobrze pasował do każdego dania mięsnego lub rybnego.

Zamrażajmy to, czego na pewno nie zjemy

Na święta często kupujemy więcej świeżych ziół niż potrzebujemy – zarówno do aromatyzowania sałatek, jak i do dekoracji potraw. Są też owoce i jagody, których nie użyliśmy do wypieków czy sałatek owocowych, a także niegotowane mięso, które kupiliśmy jako zapas, z którego nie chcemy już nic robić po wakacjach. Więc zawsze jest wyjście – możesz zamrozić wiele rzeczy.

„W celu ochrony przyrody można zamrażać żywność w pojemnikach wielokrotnego użytku. Ważne jest, aby produkt nie tracił wilgoci podczas chłodzenia i przechowywania, dlatego powinien być szczelnie zapakowany. Zamrażając mięso należy je umyć, wysuszyć i dopiero wtedy włożyć do zamrażarki. Mięso powinno być również dobrze zapakowane, aby nie wyschło i nie straciło swojego smaku i wyglądu. Nie zaleca się przechowywania zamrożonego mięsa przez długi czas, ale zależy to od temperatury zamrażarki – powinna wynosić -18 stopni i mniej” – radzi O. Suchočeva.

Zdaniem szefa operacji handlowych w większości przypadków kształt i smak produktu zależy od tego, czy produkt jest odpowiednio zamrożony i czy zadbano o jego prawidłowy proces zamrażania i rozmrażania. Jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo, mrożonki nie tracą swoich wartości odżywczych. Jeśli planujesz użyć mrożonych warzyw do zup lub gulaszu, dobrze jest je od razu pokroić, a owoce oddzielić od niejadalnych części (obrać, wypestkować itp.), pokroić lub rozgnieść i zapakować do pojemników lub worków przeznaczone do zamrażania.

„Przede wszystkim produkty należy zamrażać w porcjach, ponieważ raz rozmrożony produkt nie może być ponownie zamrożony. Gotowe posiłki można również zamrozić: ważne jest, aby najpierw schłodzić je do temperatury pokojowej, przechowywać w lodówce, a dopiero potem włożyć do zamrażarki. To prawda, że ​​​​nie wszystkie produkty spożywcze nadają się do zamrażania. Nie zaleca się zamrażania sosów, majonezów, produktów zawierających kwaśną śmietanę, sałatek i podobnych produktów, a także konserw, jajek czy potraw z większą ilością soli. Produkty bardzo wodniste, takie jak arbuzy, nie nadają się do zamrażania. Niektóre produkty mleczne również nie nadają się do przechowywania w zamrażarce: ser miękki, twarożek czy mleko, ponieważ rozmrożenie znacznie pogorszy jakość tych produktów” – zauważa szef operacji handlowych.

Źródło: Integrity PR