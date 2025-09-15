Jak wspomagać odporność przed sezonem chorobowym?

Antyoksydanty – tarcza komórkowa

Silne antyoksydanty – witaminy A, C, E, koenzym Q10, cynk, selen oraz resweratrol – pomagają utrzymać ochronę immunologiczną, a ich główna rola to ochrona komórek przed stresem oksydacyjnym i spowalnianie procesów starzenia.

„Wolne rodniki to niestabilne cząsteczki wywołujące stres oksydacyjny w organizmie, a ten jest uznawany za jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów oraz szybkiego starzenia. Z wolnymi rodnikami stykamy się, przegrzewając się na słońcu, stosując produkty nikotynowe, alkohol, doświadczając stresu czy choćby przez zanieczyszczenie powietrza. Aby organizm mógł je neutralizować, potrzebuje odpowiedniej ilości antyoksydantów – te uruchamiają zdolność obrony przed stresem oksydacyjnym lub naprawy wyrządzonych przez niego szkód” – wyjaśnia farmaceutka.

Tran i kwasy omega-3

Żywność i suplementy z kwasami omega-3 kojarzone są głównie z profilaktyką chorób serca, jednak – jak przypomina I. Sauserytė – badania wskazują również na działanie przeciwzapalne, wsparcie odporności i funkcji mózgu.

„Człowiek powinien zjeść co najmniej dwa posiłki z tłustą rybą tygodniowo – np. łososiem, tuńczykiem, śledziem lub sardynkami – aby dostarczyć zalecaną ilość kwasów omega-3. Nie wszyscy jednak są w stanie trzymać się takiego jadłospisu, dlatego często sięga się po tran lub oczyszczone suplementy z omega-3” – mówi.

Przy wyborze preparatu warto zwrócić uwagę, by dzienna porcja omega-3 nie była mniejsza niż 500 mg, a także by na opakowaniu było podane, ile zawiera EPA i DHA oraz innych składników. Tran najlepiej wybierać bez barwników i nieznanych domieszek.

Witamina D – więcej niż nastrój i kości

Witamina D kojarzy się z dobrym nastrojem i mocnymi kośćmi, ale jej rola jest szersza: uczestniczy w funkcjonowaniu hormonów i układu nerwowego, wspiera mięśnie i układ rozrodczy, a także tworzenie i utrzymanie odporności.

„Choć wiele osób sądzi, że latem dzięki słońcu otrzymujemy wystarczającą ilość witaminy D, warto zauważyć, że na Litwie dni słonecznych jest niewiele, a sama witamina D wytwarza się w skórze tylko wtedy, gdy nie ma na niej żadnych dodatkowych środków. To znaczy, że jeśli chcemy zmniejszyć ryzyko raka skóry i używamy kosmetyków z SPF, skóra nie syntetyzuje witaminy D. Ponieważ jej deficyt jest dość dotkliwym problemem, wiele osób sięga po suplementy – dostępne w tabletkach, kapsułkach, kroplach olejowych, rozpuszczalnych granulkach, a nawet w sprayu” – podkreśla farmaceutka.

Jak przyjmować: praktyczne wskazówki

Ieva Sauserytė zwraca uwagę, by obserwować reakcję organizmu na suplementy.

– Witamina C przyjmowana na pusty żołądek może u niektórych osób zwiększać kwasowość soku żołądkowego – w takim wypadku lepiej wcześniej coś przekąsić.

– Witamina D i tran/omega-3 są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego najlepiej przyjmować je w trakcie posiłku lub po nim.

– Witaminę E farmaceutka zaleca przyjmować przed snem.