Jak uczyć o Polsce? Gry planszowe, które musisz poznać

ZnajZnak to jedna z najbardziej znanych gier Instytutu Pamięci Narodowej. Wydana została w ponad 80 tys. egzemplarzy i wykorzystywana jest przez nieomal 4 tys. placówek oświaty. Podczas rozgrywki każdy gracz wyciąga po dwie karty. Na każdej z nich przedstawione jest 12 ze 133 symboli opowiadających o historii Polski od roku 1918 do 1989. Celem gry jest jak najszybsze odnalezienie symboli wspólnych i podanie ich nazw. W tym roku do sprzedaży trafiła także wersja o wydarzeniach związanych z Kresami, w których gracze poznają herby rodów magnackich, zabytki Rzeczypospolitej oraz bohaterów kresowych.

ZnajZnak

Niepodległa to gra o tematyce historycznej, która powstała z okazji 100-lecia odrodzenia Polski. Akcja obejmuje wydarzenia z lat 1910-1920 i odbywa się na planszy przedstawiającej obszar przyszłej Polski. Podczas rozgrywki gracze podejmują walkę o niepodległość, starają się szerzyć idee i umacniać pozycję kraju na świecie. Gra zawiera 110 ilustrowanych kart, na których znajdują się ponad 80 postaci i wydarzeń historycznych. W odróżnieniu od większości gier planszowych gracze nie rywalizują tu ze sobą, ale wspólnie próbują osiągnąć cel.

Niepodległa

Kolejka to gra wydana przez Instytut Pamięci Narodowej w 2011 roku. Niedługo później została wybrana przez ekspertów serwisu GameFanatic.pl na „Grę Roku”. Autorem koncepcji jest Karol Madaj. Jest to planszówka opowiadająca o realiach życia codziennego w czasach PRL. Zadanie graczy polega na wysłaniu pięciu członków rodziny do sklepów po wylosowane z listy zakupów towary. Problemem staje się jednak deficyt, z którym to właśnie trzeba się sprostać.

Kolejka

Boże Igrzysko to gra stworzona przez Martina Wallace’a, jednego z najbardziej znanych twórców gier na świecie. Inspiracją posłużyła książka o Dziejach Polski, widzianych oczami walijskiego uczonego Normana Daviesa. Zawodnicy wcielają się tu w postaci magnatów w okresie rządów Władysława Jagieły do okresu rozbiorów. Ich zadanie polega na walce z historycznymi wrogami kraju oraz rozwijaniu go kulturalnie, tym samym wzbogacając swój własny majątek.

Boże Igrzysko

Kocham Cię Polsko inspirowana programem telewizyjnym TVP 2 skupia się przede wszystkim na wiedzy o Polsce ze szczególnym naciskiem na muzykę, kinematografię, kuchnię, historię i kulturę. Drużyny mogą się tu zmagać w konkurencjach między innymi takich jak: kalambury, literowanie, zakazane słowa i kultowy przebój. Rundy muzyczne dodatkowo urozmaici darmowa aplikacja na telefon.

Kocham Cię Polsko

Polak Mały to pozycja dla tych najmłodszych. Skierowana jest do dzieci w wieku 4-8 lat. Gra typu memory powstała w ramach projektu „Historia w kolorach”, którego celem jest przybliżenie dziejów Polski w sposób przystępny i atrakcyjny. W zestawie można znaleźć 48 kart w kolorze białym i czerwonym, na których zawarte są fragmenty tekstu hymnu oraz herbu.

Polak Mały

Monopoly Warszawa Dwudziestolecie Międzywojenne to próba wskrzeszenia uroku miasta nazywanego wówczas Paryżem Północy. Gracze tu mają możliwość wykupienia gmachów użyteczności publicznej, szkół wyższych, biurowców, pól transportowych i wybitnych dzieł polskich architektów. Dzięki inwestycjom mogą zbierać czynsz z posiadanych nieruchomości i wymieniać się z innymi graczami swoimi posiadłościami. Na planszy przedstawiona jest mapa Warszawy z 1933 roku, a do dyspozycji jest omal 30 obiektów.