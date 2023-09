Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy? Rozmowa z ratownikiem medycznym

W ubiegły weekend na całym świecie obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. To ważne święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Celem jest także promowanie edukacji społeczeństwa na ten temat. Z tej okazji 12 września w Wilnie odbył się Festiwal Pierwszej Pomocy, na którym można było odbyć szkolenie w tym temacie. Jeśli nie udało się Wam być, to wszystkie odpowiedzi dotyczące pierwszej pomocy znajdziecie w rozmowie Radia Znad Wilii.

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Jako świadek lub uczestnik wypadku każdy ma obowiązek udzielić pomocy osobom poszkodowanym pod warunkiem, że miejsce wypadku jest bezpieczne. Jeśli jest, można podjąć kroki związane z pierwszą pomocą przedmedyczną. Oto co należy wówczas zrobić:

podejść do poszkodowanego i sprawdzić jego stan; jeśli osoba jest nieprzytomna, należy spróbować nawiązać z nim kontakt głosowy lub fizyczny; jak najszybciej należy wezwać pomoc pod numerem 112; udrożnić drogi oddechowe; jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha, należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i sprawdzać oddech średnio co minutę; jeśli poszkodowany doznał złamania, należy usztywnić kończynę; jeśli poszkodowany nie oddycha, należy wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, czyli 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość 5-6 cm i 2 wdechy (przez maseczkę) aż do przyjazdu karetki.

Jeśli jest się świadkiem wypadku, w którym ktoś ucierpiał i potrzebna jest pomoc, nie można przejść obok tego obojętnie. Bardzo często udzielenie szybkiej pomocy, nawet jeśli nie jest profesjonalna, zapobiega trwałym urazom, kalectwu, ratuje zdrowie, a często życie. Warto o tym pamiętać.