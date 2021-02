Jak prawidłowo naładować akumulator po zimnej nocy?

Specjalista „Inter Cars Lietuva” Paulius Vitkauskas twierdzi, że ładowanie akumulatora po wyjęciu z pojazdu jest łatwiejsze i bezpieczniejsze.

„Zapewnij dobrą wentylację podczas ładowania akumulatora w pomieszczeniu. Podczas ładowania akumulatorów wytwarza się wybuchowy wodór. W szczególnych przypadkach wysokie stężenie wodoru może spowodować wybuch, poważne obrażenia i szkody” – podkreśla Vitkauskas.

Według niego, należy również zwrócić uwagę na usterki akumulatora. Kwas może wyciekać z uszkodzonej baterii. Fizyczny kontakt z kwasem akumulatorowym może spowodować poważne oparzenia. Poparzony obszar należy dokładnie umyć czystą wodą i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Według Mindaugasa Šerėjusa, przedstawiciela litewskiej platformy serwisowej Motointegrator.com, przy korzystaniu z akumulatorów kwasowych, które wymagają konserwacji, zaleca się wizytę w serwisie samochodowym. W żadnym wypadku nie należy samodzielnie sprawdzać poziomu kwasu i wody.

Przed odłączeniem akumulatora należy najpierw wyłączyć zacisk ujemny. Zapobiegnie to zwarciom między biegunem dodatnim a konstrukcjami samochodu. Następnie odłącz dodatni zacisk.

„Aby naładować akumulator wyjęty z samochodu, podczas podnoszenia i przenoszenia należy go trzymać poziomo. Warto też wspomnieć, że ładowarkę należy podłączyć do akumulatora przed podłączeniem go do sieci” – wyjaśnia Vitkauskas.

Aby podłączyć ładowarkę do akumulatora, najpierw dołącz czerwony przewód do dodatniego bieguna akumulatora. Następnie podłącz do ujemnego zacisku. Kolejne kroki zależą od typu baterii. Użytkownik powinien postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki.

Według specjalisty, po naładowaniu ładowarkę najpierw odłącza się od sieci, a następnie – przewody od akumulatora. Montując akumulator w pojeździe, podłącz najpierw biegun dodatni, a następnie biegun ujemny.

Wiele wysokiej jakości ładowarek nadaje się do różnych typów akumulatorów, wyłączają się one automatycznie po zakończeniu ładowania. Inteligentne ładowarki wyłączają się stopniowo, gdy poziom naładowania wzrasta.

„Zapewnia to dobry poziom ładowania, nawet gdy akumulator nie jest używany przez długi czas, a także przy niskich temperaturach zewnętrznych. W razie wątpliwości przeczytaj instrukcję obsługi od producenta. Prawidłowe i regularne stosowanie ładowarek zwiększa niezawodność baterii i przedłuża jej działalność”- twierdzi specjalista „Inter Cars Lietuva”.

Chociaż nie ma ryzyka przeładowania podczas korzystania z wysokiej jakości ładowarki, akumulatora nie należy podłączać do niej dłużej niż na 24 godziny.