Izraelska linia lotnicza „Israir Airlines” rozpoczęła regularne loty z Wilna do Tel Awiwu

„Od 27 kwietnia z wileńskiego lotniska regularnie lata nowa linia lotnicza – ‘Israir Airlines’. Jest to pierwszy kierunek tej izraelskiej spółki w siatce Litewskich Portów Lotniczych” – czytamy w komunikacie LTOU.

W maju „Israir Airlines” planuje wykonać co najmniej dwa loty, natomiast od czerwca połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu – w piątki i poniedziałki.

Według danych LTOU, loty „Israir Airlines” z Wilna do stolicy Izraela będą realizowane wyłącznie w sezonie letnim.

Obecnie połączenia między Wilnem a Tel Awiwem oferują również linie „Wizz Air” oraz „Ryanair” – z czego „Wizz Air” obsługuje to połączenie także zimą.

Obsługą naziemną lotów „Israir Airlines” na lotnisku w Wilnie zajmuje się firma „Litcargus”, specjalizująca się w serwisie pasażerów i samolotów.

„Israir Airlines” to druga co do wielkości izraelska linia lotnicza, oferująca zarówno regularne, jak i czarterowe loty na terenie Europy oraz w rejonie Morza Śródziemnego.