Niemieckie inwestycje w Rudaminie uzyskały status dużego projektu

„Niemiecka firma z siedzibą w Szwajcarii, w Rudaminie, w rejonie Wileńskim planuje zainwestować 41,1 mln euro i stworzyć 300 miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat” – informuje Ministerstwo Gospodarki i Innowacji.

Zgodnie z umową projektu Lightspeed, który uzyskał status dużego projektu inwestycjnego, planowane jest wybudowanie 23 000 mkw. metrów fabryki, w której będą produkować moduły łazienkowe i kuchenne dla neutralnych dla klimatu domów.

Status dużego projektu inwestycyjnego otrzymuje przedsiębiorstwo, które zainwestuje co najmniej 20 mln euro, w Wilnie – 30 mln euro na kapitał długoterminowy z zobowiązaniem do stworzenia co najmniej 150 nowych miejsc pracy, a w Wilnie — co najmniej 200 nowych miejsc pracy.

„Projekt w Rudaminie powinien dać silny impuls całemu przemysłowi kraju, a produkty z drewna wykorzystywane do budowy jakościowych miejsc zamieszkania stworzą wyższą wartość dodaną dla kraju” – mówi Aušrinė Armonaitė, minister gospodarki i innowacji.

Firma „Nokera” została utworzona w celu rozwiązania problemu związanego ze zmianami klimatu i rosnącym niedoborem miejsc zamieszkania. Firma wykorzystuje drewno jako główny materiał budowlany, aby zapewnić wysokiej jakości miejsca zamieszkania w przystępnej cenie, mówi „Inwestuj na Litwie”.

Firma „Nokera” uczestniczy we wszystkich etapach, od zakupu materiałów po konserwację budynków, i wykorzystuje platformę opartą na technologii, która umożliwia bezproblemową integrację planowania, budowy, montażu i konserwacji w ramach jednego systemu. Gwarantuje to sprawny proces budowlany, który pozwala firmie szybko wybudować mieszkanie i zaoferować je w przystępnej cenie.

Okolice Wilna dla nowej fabryki wybrano z powodu strategicznej lokalizacji, infrastruktury, wysoko wykwalifikowanych, zmotywowanych pracowników oraz kompetencji produkcyjnych.

Zarówno „Nokera Sourcing LT”, która inwestuje w Rudaminie, obok wileńskiej fermy drobiu, jak i „Nokera LT”, która jest zarejestrowana w Skojdziszkach i ma produkować meble — powstały w ubiegłym roku na Litwie.

To już szósty projekt inwestycyjny na Litwie, który uzyskał status dużego projektu. Łącznie Ministerstwo Gospodarki i Innowacji zaakceptowało wnioski dla 8 dużych projektów o łącznej planowanej inwestycji 473,5 mln euro. Oczekuje się, że projekty te stworzą 2328 nowych miejsc pracy.