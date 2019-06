Internet może wywoływać zmiany w funkcjonowaniu mózgu

vdu

Naukowcy z kilku prestiżowych ośrodków badawczych, m.in. Uniwersytetu Zachodniego Sydney (Australia), Uniwersytetu Harvarda (USA) czy Uniwersytetu Oksfordzkiego (W. Brytania), przeanalizowali wiodące hipotezy i badania na temat związku pomiędzy korzystaniem z internetu a zmianami w funkcjonowaniu poznawczym człowieka.

Doszli do wniosku, że częste przesiadywanie w sieci może wpływać na modyfikację procesów uwagi, pamięci, a także wzorca interakcji społecznych użytkowników.

Na przykład niekończący się strumień powiadomień i monitów wyskakujących na ekranie smarfona lub komputera zmusza do ciągłego utrzymywania podzielności uwagi, co w konsekwencji zmniejsza zdolność do dłuższej koncentracji na jednym zadaniu.

Tymczasem niezwykle łatwy dostęp do niezmiernie dużej ilości informacji i faktów zmienia sposób, w jaki osoby korzystające z internetu przechowują dane w pamięci, a nawet sposób, w jaki wartościują pozyskaną wiedzę.

Co więcej, internet ustanawia nowe reguły w kontekście nawiązywania i pogłębiania relacji interpersonalnych. W dobie mediów społecznościowych, krótkich wiadomości i „pisma obrazkowego” kontakty międzyludzkie nabierają odmiennego znaczenia, a rozwój relacji przebiega zupełnie inaczej niż dotychczas.

Większość badań na temat oddziaływania internetu na funkcjonowanie człowieka jest jednak prowadzona na osobach dorosłych, dlatego nie do końca wiadomo, jak korzystanie z sieci wpływa na funkcjonowanie i rozwój dzieci.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) maluchy w wieku od 2 do 5 lat nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż godzinę dziennie.

Dr Joseph Firth, jeden z badaczy, radzi, by w celu uniknięcia potencjalnych negatywnych skutków, upewnić się, że dzieci nie korzystają z urządzeń elektronicznych kosztem innych, ważnych z punktu widzenia rozwoju aktywności, typu zabawa z rówieśnikami czy sport.