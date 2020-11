Ile osób chciałoby zrobić szczepionkę przeciwko Covid-19?

„Opinie na temat szczepień są związane z przekonaniami, które zmieniają się bardzo powoli. Więcej niż co piąty mieszkaniec kraju nie ma zdania na temat tego, czy szczepionki chronią przed chorobami” – powiedziała Justina Dundulytė, przedstawicielka spółki Kantar, która zajmuje się badaniami socjologicznymi. Najwięcej wątpliwości co do szczepionek mają mężczyźni o niskich dochodach w wieku 30-39 lat.

Według badań, korzyści wynikające ze szczepień widzą osoby, które zgadzają się, że stan zdrowia należy sprawdzać każdego roku, nawet przy dobrym samopoczuciu; a także ci, którzy kładą nacisk na ćwiczenia sportowe przynajmniej raz w tygodniu i zdrowo się odżywiają.

Badanie przeprowadzone przez Kantar w Wielkiej Brytanii w listopadzie tego roku pokazuje, że 3 z 4 osób zgodziłoby się na szczepienie, a w Stanach Zjednoczonych – 2 z 3 osób.

Inne badanie firmy Kantar, przeprowadzone latem na Litwie, wykazało, że oprócz dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów, szczepionka pomogłaby ludziom czuć się bezpieczniej po powrocie do normalnego życia; stwierdziło to 4 z 10 mieszkańców.