IKEA zorganizuje wycieczki po sklepie dla dzieci: będą opowiadać o Szwecji

„IKEA powstałą w Szwecji, a korzenie tego kraju są fundamentem naszej marki i wartości, którymi się kierujemy. Wpływ szwedzkiej natury, kultury i tradycji można odczuć w asortymencie IKEA, w jej kolorach i grupach stylów, dbałości o przyrodę na każdym kroku, w menu szwedzkiej restauracji. Podczas interaktywnych wycieczek zaprosimy dzieci do poznania kraju trochę inaczej: spacer po centrum handlowym, aby dowiedzieć się, jak narodziły się szwedzkie nazwy mebli i co mówią o kraju i jego przyrodzie, posłuchać opowieści o znanych Szwedach i postaciach, posmakować szwedzkie jedzenie i poznać kulturę. Pracownicy będą starali się zaangażować uczniów poprzez quizy i gry, a także wprowadzić ich w szwedzką przerwę na kawę „fika” – mówi kierownik ds. rynku IKEA Litwa Jolita Juodzevičienė.

Dodaje, że natura, pory roku, światło i ważna rola domu mają duży wpływ na życie w Szwecji. Na przestrzeni wieków decydowało to o tym, jak ludzie żyją i jak instalują swoje domy. Ten związek z naturą wpływa również na to, jak kraj dba o środowisko i zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju.

„Chcemy przyczynić się do edukacji przyszłych pokoleń, odpowiadać na pytania dzieci i pobudzać ich ciekawość. Chcemy przybliżyć dzieciom skandynawski kraj poprzez praktyczne przykłady szwedzkiej kultury i dać im dodatkowy wgląd w ochronę przyrody, bezpieczeństwo i inne codzienne tematy” – mówi przedstawiciel IKEA.

Bezpłatne wycieczki edukacyjne dla uczniów klas 1-6 w sklepie IKEA w Wilnie przeznaczone są na zajęcia, obozy i grup edukacji nieformalnej do 30 dzieci. Przewidywany czas zajęć to około 3 godziny. Wycieczki planowane są 2 razy w miesiącu w okresie letnim i co tydzień od września. Grupy zapraszamy do rejestracji tutaj: IKEA Lietuva (office365.com)