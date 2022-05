Ignitis obniżył ceny energii elektrycznej dla ludności wybierającej dostawcę

Z badania Litewskiej Agencji Energetycznej wynika, że ​​26 maja w porównaniu do 19 maja prognozowany rachunek miesięczny oferowany przez Ignitis, wybierając plan na czas określony dla jednej strefy czasowej, spadł z 51,15 EUR do 47,85 EUR, a dla dwóch stref czasowych – od 52,46 EUR do 49,10 EUR.

Ignitis twierdzi, że we wtorek miał możliwość obniżenia stawki dla planów z cenami stałymi.

„Co tydzień sprawdzamy ceny, aby ocenić sytuację i ryzyko na rynku. Przykładowo, biorąc pod uwagę zmienione warunki rynkowe, mieliśmy w tym tygodniu możliwość obniżenia cen planów stałych dostaw energii elektrycznej – plan taryfowy jednostrefowy „Minimalny” Ignitis jest obecnie jednym z najtańszych na rynku przy ustalaniu ceny energii elektrycznej według kalkulatora VERT” – napisano w komentaru firmy dla BNS.

Firma podkreśla, że ​​hurtowy rynek energii jest obecnie bardzo dynamiczny, więc nie można powiedzieć, jak będą wyglądały transakcje w przyszłym tygodniu.

Dla dokładniejszej analizy ofert informacje o ofertach od niezależnych dostawców pogrupowano w 2 grupy: stałe i niestałe (powiązane ze średnią ceną giełdy Nord Pool). Zaktualizowana metoda porównania jest bardziej poprawna, twierdzi agencja.

Około pół miliona klientów drugiej grupy ma czas do 18 czerwca na wybór niezależnego dostawcy, a pozostali klienci z trzeciej grupy mają czas do połowy grudnia.