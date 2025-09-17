Hiszpania odnotowała najgorętsze lato w historii

Średnia temperatura powietrza tego lata wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku, powiedział przedstawiciel AEMET Ruben del Campo na konferencji prasowej.

Dodał, że dziewięć z dziesięciu najgorętszych lat w Hiszpanii od 1961 roku, kiedy zaczęto rejestrować temperatury, miało miejsce w XXI wieku.

„Rzeczywiście obserwujemy tendencję do coraz gorętszych lat” – stwierdził przedstawiciel AEMET.

W sierpniu Hiszpanię nawiedziła rekordowa fala upałów, która trwała 16 dni i wywołała pożary lasów, w wyniku których zginęły cztery osoby. Z danych Instytutu Zdrowia Króla Karola III w Hiszpanii wynika, że podczas tej fali upałów zginęło ponad 1,1 tys. osób, głównie powyżej 65. roku życia.

Od 1975 roku, kiedy zaczęto rejestrować takie dane, AEMET odnotowała 77 fal upałów w Hiszpanii, z których sześć miało temperatury o cztery lub więcej stopni wyższe od średniej.

Pięć z tych fal miało miejsce od 2019 roku.

Naukowcy nieustannie ostrzegają, że z powodu zmiany klimatu spowodowanej działalnością człowieka, zjawiska pogodowe na całym świecie stają się coraz częstsze i intensywniejsze.

Wielka Brytania, Japonia i Korea Południowa również doświadczyły w tym roku najgorętszego lata w historii swoich obserwacji, poinformowały ich agencje meteorologiczne.