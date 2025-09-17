Znad Wilii

Hiszpania odnotowała najgorętsze lato w historii

Hiszpania odnotowała najgorętsze lato w swojej historii, jak podała we wtorek hiszpańska agencja meteorologiczna „Aemet”. Średnia temperatura wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza, co stanowi nowy rekord. To kolejny przypadek, gdy na całym świecie bije się historyczne temperatury.

zw.lt/PAP/BNS
Hiszpania odnotowała najgorętsze lato w historii

fot. PAP/EPA/Juan Carlos Caval

Średnia temperatura powietrza tego lata wyniosła 24,2 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku, powiedział przedstawiciel AEMET Ruben del Campo na konferencji prasowej.

Dodał, że dziewięć z dziesięciu najgorętszych lat w Hiszpanii od 1961 roku, kiedy zaczęto rejestrować temperatury, miało miejsce w XXI wieku.

„Rzeczywiście obserwujemy tendencję do coraz gorętszych lat” – stwierdził przedstawiciel AEMET.

W sierpniu Hiszpanię nawiedziła rekordowa fala upałów, która trwała 16 dni i wywołała pożary lasów, w wyniku których zginęły cztery osoby. Z danych Instytutu Zdrowia Króla Karola III w Hiszpanii wynika, że podczas tej fali upałów zginęło ponad 1,1 tys. osób, głównie powyżej 65. roku życia.

Od 1975 roku, kiedy zaczęto rejestrować takie dane, AEMET odnotowała 77 fal upałów w Hiszpanii, z których sześć miało temperatury o cztery lub więcej stopni wyższe od średniej.

Pięć z tych fal miało miejsce od 2019 roku.

Naukowcy nieustannie ostrzegają, że z powodu zmiany klimatu spowodowanej działalnością człowieka, zjawiska pogodowe na całym świecie stają się coraz częstsze i intensywniejsze.

Wielka Brytania, Japonia i Korea Południowa również doświadczyły w tym roku najgorętszego lata w historii swoich obserwacji, poinformowały ich agencje meteorologiczne.

PODCASTY I GALERIE