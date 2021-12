Historia: wydarzenia, fakty, teorie. Grudnia trzynastego wykluła się wrona z jaja czerwonego

13 grudnia 1981 r. generał Wojciech Jaruzelski w porannym przemówieniu radiowo-telewizyjnym zwrócił się do obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: „Zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. […] Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa, w zgodzie z postanowieniami Konstytucji, wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. […].” W dzisiejszej audycji o tym w szczegółach. Zapraszam!