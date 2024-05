Historia korupcji

Z wielkim żalem trzeba stwierdzić, że jednym z najstarszych objaw relacji między instytucjami a społeczeństwem jest korupcja. Najbardziej jaskrawym przykładem korupcji jest Demostenes, który przyjął łapówkę, by nie bronić interesu publicznego i to jemu zawdzięczamy słynny frazeologizm - dostał chrypki po zjedzeniu złota i srebra. Skoro korupcja była już znana w świecie antycznym, to skąd się wzięła? Kiedy zaczęto walczyć z korupcją i w jaki sposób? Odpowiedzi na te i inne pytania w najnowszym odcinku programu Z Historią na Ty!