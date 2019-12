Gdzie spędzić święta w Polsce?

vdu

Wrocław

Szczególnie interesująco zapowiada się jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Na miejscu znajdziemy ogromny wiatrak oraz kilkadziesiąt kramów z szeroką gamą świątecznych produktów. W tym roku można znaleźć wyroby z takich krajów jak Holandia, Hiszpania, Włochy, Węgry i Turcja. Organizatorzy przygotowali również sporo atrakcji dla dzieci. Najmłodsi spośród kilkuset choinek mogą tu znaleźć bohaterów z bajek oraz krasnala spełniającego marzenia. Na rynku stanął również bajkowy domek z tarasem widokowym oraz Galeria Mikołaja. Zaplanowane są także wstępy artystyczne, parady, korowody kolędników, warsztaty i konkursy. W noc sylwestrową mieszkańców oraz turystów będą tu bawić tacy artyści jak Bednarek, Ewa Farna oraz Sound’n’Grace.

Gdańsk

Gdański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce znalazł się na liście tych najpiękniejszych w konkursie organizowanym przez European Best Destination. W tym roku jedną z głównych atrakcji jest pięciometrowa brama z kalendarzem adwentowym. Na kiermaszu znajdziemy również symulator lotu przedstawiający podróż świętego Mikołaja przez świat. Wśród atrakcji są też 4-poziomowy Anielski Młyn z obracającymi się figurami świętych, karuzela wenecka, zaczarowana kareta, kula śnieżna i przystań pod Jemiołą. W tym roku imprezy noworoczne odbędą się aż w sześciu lokalizacjach. Do wspólnej zabawy zaproszą Kalwi & Remi, Happysad, Zakopower, Nocny Kochanek, Vox oraz Roksana Węgiel.

Warszawa

Świąteczna iluminacja stolicy obejmuje w tym roku ponad 20 km ulic. Świetlne dekoracje można podziwiać m.in. na Krakowskim Przedmieściu, Starym Mieście, Podzamczu i Łazienkach Królewskich. W weekendy organizowane są też pokazy świetle w Multimedialnym Parku Fontann. Wyjątkowy nastrój panuje również na Starym Mieście. Oprócz choinki można tam znaleźć lodowisko i jarmark świąteczny. W noc sylwestrową mieszkańce i goście stolicy zapraszani są na plac Bankowy. Podczas noworocznego koncertu wystąpią Sylwia Grzeszczak, Bajm, Edyta Górniak, Perfect, Natalia Szroeder, Kombii, Grzegorz Hyży, Blue Cafe, Patrycja Markowska, Pectus, Sławek Uniatowski, Reni Jusis, Ewelina Lisowska, Ania Karwan, Liber, Baranovski i Aleksandra Gintrowska.

Kraków

Do czołówki polskich jarmarków bożonarodzeniowych warto zaliczyć również ten odbywający się w Krakowie. Targi odbywają się tu prawie od ćwierćwiecza. Stolica Małopolski słynie z ręcznie malowanych bombek, lokalnych słodyczy i antyków. Swoje towary prezentują w tym roku kupcy z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Do dyspozycji odwiedzających jest tu ponad 100 kiosków handlowych i gastronomicznych. Wśród atrakcji konkurs szopek, Korowód Kolędniczy, Obrzęd Dziadów Polskich, prezentacje Gmin Małopolski i spotkania opłatkowe. Na rynku głównym na Sylwestrze miejskim wystąpią tacy artyści jak Ten Typ Mes, The Dumplings czy Ralph Kamiński.

Zakopane

Coraz popularniejsze w okresie świątecznym stają się wyjazdy w góry z dala od cywilizacji. Do Zakopanego warto się też udać ze względu na koncert sylwestrowy organizowany przez Telewizję Polską. Podczas imprezy na scenie się pojawią Viki Gabor, Golec uOrkiestra, Gromee, Weekend, Boys, Milano, Chico & The Gypsies, Playboys, Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk & Akcent, Mateusz Mijał, Pupo, Jorrgus, Piękni i Młodzi, Kombi, Stefano Terrazzino, Thomas Anders & Modern Talking Band oraz Bayer Full.