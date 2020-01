Gdańsk jako Kraków. Kolejna reklamowa wpadka American Airlines

vdu

7 maja American Airlines inaugurował bezpośrednie połączenia z Chicago do stolicy Małopolski. W pobliżu chicagowskiego lotniska O’Hare stanęły więc billboardy informujące o nowych lotach.

Na plakatach, zamiast Krakowa, widnieje panorama Gdańska. „Nonstop to Kraków, starting May 7” – głosi napis obok zdjęcia.

Na pomyłkę American Airlines zwrócili uwagę internauci i magazyny podróżnicze.

American Airlines nie ma szczęścia do reklam swoich bezpośrednich połączeń do Krakowa. We wrześniu minionego roku, miasto to było przedstawiane jako dobre miejsce by napić się wódki ze znajomymi. Dla porównania, loty du Budapesztu promowane były możliwością przepłynięcia się po Dunaju, a Praga spektaklami teatru lalkowego.

U przedstawicieli linii lotniczych interweniowały wtedy władze miasta. American Airlines przeprosiły krakowian, tłumacząc, że chodziło im o wzbudzenie zainteresowania tym miastem w mediach społecznościowych.

Bezpośrednie loty z Krakowa do Chicago rozpoczną się 7 maja. Samoloty amerykańskiego przewoźnika będą latały z O’Hare do Kraków Airport pięć razy w tygodniu.