G. Nausėda: Niezależność energetyczna od Rosji musi stać się strategicznym celem UE

„Niezależność energetyczna od Rosji musi stać się strategicznym celem Unii Europejskiej. Synchronizacja jest ważną częścią tego procesu. Najszybsze podłączenie do europejskiej sieci energetycznej zwiększy bezpieczeństwo energetyczne krajów bałtyckich i całej UE” – powiedział prezydent w oświadczeniu w poniedziałek po spotkaniu z komisarzem UE ds. energii Kadrimem Simsonem.

Prezydent powiedział na spotkaniu, że Litwa odmówiła już importu rosyjskiego gazu i ropy, ale nadal jest podłączona do rosyjskiej sieci energetycznej. Według głowy państwa celem Litwy jest dokończenie projektu synchronizacji i podłączenie do europejskich sieci elektroenergetycznych do 2024 roku, a wsparcie polityczne, techniczne i finansowe Komisji Europejskiej jest w tym procesie bardzo ważne.

Podkreślił również znaczenie przezwyciężenia braku infrastruktury, zabezpieczenia dostaw gazu i inwestowania w odnawialne źródła energii w celu zwiększenia niezależności UE od rosyjskiego importu energii.

Prezydent powiedział, że na poziomie UE ważne jest podjęcie kwestii rosnących cen energii dla ludności i ich wpływu na ceny innych towarów. Ponadto konieczne jest zapewnienie dywersyfikacji i bezpieczeństwa dostaw energii.

Zdaniem G. Nausėdy minimalizacja zależności od gazu i udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym państw pomogłaby rozwiązać problemy związane z cenami i bezpieczeństwem.