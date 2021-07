Franciszek wyszedł ze szpitala

Ojciec Święty został wypisany ze szpitala i po dziesięciu dniach od operacji wrócił do Watykanu, gdzie będzie kontynuował rehabilitację. Przed powrotem do Domu św. Marty odwiedził Bazylikę Matki Bożej Większej, do której przybywa zawsze w ważnych chwilach swego pontyfikatu.