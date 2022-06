Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Prosimy o pomoc w rozpowszechnieniu informacji oraz zapraszamy do zgłaszania się aktywnych społecznie młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat, w tym młodych parlamentarzystów. Udział w TSYG jest w pełni bezpłatny dla uczestników (wyżywienie, zakwaterowanie oraz imprezy towarzyszące).

Wydarzenie to będzie bardzo dobrą okazją do integracji młodych liderów z krajów Trójmorza. Misją forum jest zapoczątkowanie struktur organizacyjnych Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu, którego celem jest działanie na rzecz budowy Wspólnoty Narodów Trójmorza, krajów leżących na obszarze pomiędzy morzami Czarnym, Adriatykiem i Bałtykiem, jako prototypu Wspólnoty Narodów Europy wg koncepcji Schumana. Szczególnie chcemy zwrócić uwagę na tematy takie jak: rozwój, edukacja, formacja oraz promocja młodych kadr do podejmowania różnych funkcji, zadań i stanowisk w organizacjach społecznych, gospodarczych, politycznych i innych w obrębie Trójmorza i Wspólnoty Europejskiej dla powrotu do Europy Schumana poprzez współpracę i tworzenie solidarnej wspólnoty osób będących członkami Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu.

Realizacja tych celów będzie związana z rozwojem kariery zawodowej poszczególnych jego członków, budowaniem struktur organizacyjnych a także jej instytucji, tak aby to wszystko tworzyło silny wielowymiarowy organizm o charakterze wspólnotowym, który działa w duchu, stylu i modelu Schumana budując jedność, solidarność i pokój w jej obrębie, Wspólnoty Narodów Trójmorza i w całej Europie.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Osobą odpowiedzialną za ten projekt jest Pan Piotr Tarnogórski,

+48 720-735-139, [email protected]