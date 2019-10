Dzień w pigułce: IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”

vdu

10.00 – „Portret” Sławomir Mrożek, Studio Teatralne „Ferdydurke“ (Rosja),

reż. Sjomczyna Lubov – Rudomina (14+)

14.00 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305

(Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – 17.30 – Grupa młodzieżowa A



18.30 – Wernisaż wystawy grafiki Vilmasa Narečionisa do spektakalu „Zagubieni we mgłach“,

Polski Teatr Studio w Wilnie, Teatr Królewski w Trokach (Litwa) – Teatr na Pohulance

19.00 – Otwarcie IX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”. Premiera spektaklu „Dziewczynki” Ireneusza Iredyńskiego Polskiego Teatru Studio w Wilnie, reż. Lila Kiejzik – Teatr na Pohulance

W programie tegorocznego festiwalu, znajdzie się, aż dziesięć spektakli, a w wileńskim festiwalu udział wezmą teatry z Polski, Ukrainy, Austrii, Australii, Czech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Litwy. Organizator festiwalu Polski Teatr Studio w Wilnie, chcąc sprowokować widza do refleksji widza nad postępującą cyfryzacją życia i przeżywania emocji w strefy wirutalnej, nadał dziewiątej edycji festiwalu motto „tylko prawdziwe przeżycia“. Tym samym zapraszając do wyjścia ze strefy wirtualnej i wejścia do teatru, obejrzenia i doświadczenia prawdziwych przeżyć płynących ze sceny.





