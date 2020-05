Dzień Dziecka on-line. Polska przygotowała mnóstwo internetowych atrakcji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP wraz z ministerstwami oraz TVP ABC przygotowała mnóstwo internetowych atrakcji – gier on-line, spektakli teatralnych, warsztatów, bajek i prezentacji, a gospodarzem E-Dnia Dziecka będzie Wiadomirek.

,,Zapraszamy na www.gov.pl/edziendziecka już w sobotę 30 maja o godz. 9:00 (cz. litewskiego), a dzień później na nasz kanał na YT, gdzie będą czekać specjalne atrakcje” – napisała Kancelaria Premiera RP.

Wielkimi krokami zbliżamy się do Dnia Dziecka. Zapraszamy Was na wspólne spędzenie tego czasu w formie… Posted by Kancelaria Premiera on 2020 m. gegužės 29 d., penktadienis

W ten weekend rozpoczyna się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Przez cały dzień wiersze i bajki będą czytać członkowie rządu.

Jakich jeszcze atrakcji możecie się spodziewać?

• Gra on-line „Godność, wolność i niepodległość”

• Film o pracy psów służbowych w Krajowej Administracji Skarbowej

• Przepis na komiks

• Wirtualna przechadzka po Wawelu

• Klasyczne bajki – Przygody Bolka i Lolka, Reksio, Porwanie Baltazara Gąbki

• Przedstawienia teatralne – Baśń o trzech konikach, Pchła Szachrajka, Bajki robotów

• Malowanie ceramiki – film prezentujący – krok po kroku – jak samodzielnie ozdobić kubek lub filiżankę.

• Wirtualne warsztaty kulinarne – Reprezentacja Kucharzy Wojska Polskiego przedstawi przepisy i przygotuje dwie potrawy o stopniu trudności dostosowanym do możliwości dzieci.

• Wirtualne spacery po czołgu Leopard, Kołowym Transporterze Opancerzonym Rosomak oraz 1 Bazie Lotnictwa Transportowego.

• „Dziecięcy survival” poświęcony zagadnieniom takim jak: budowanie szałasu w lesie, rozpoznawanie pożytecznych i niebezpiecznych roślin, czy grzybów, wyznaczanie kierunków świata w lesie, rozpoznawanie tropów zwierząt, etc.

• Treningi video z mistrzyniami Natalią Maliszewską i Natalią Madaj-Smolińską

• Zagadki, quizy, kolorowanki do pobrania i wydrukowania.