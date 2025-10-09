Dyrektor LTOU: projekt nowego terminalu przylotów będzie gotowy do podpisania tej jesieni

„Jesteśmy na etapie negocjacji z zwycięzcą przetargu. Plan zakłada podpisanie umowy na projektowanie w tym roku” – w rozmowie z portalem LRT.LT powiedział dyrektor generalny Litewskich Portów Lotniczych (LTOU), Simonas Bartkus.

Zgodnie z jego słowami, wybór wykonawcy budowy terminalu ma zostać ogłoszony na początku 2027 roku, a sam terminal ma zostać ukończony do końca 2028 roku.

Szacowany koszt budowy terminalu to około 60 milionów euro.

Pod koniec czerwca LTOU ogłosiło, że nowy terminal przylotów będzie projektowany przez „Zaha Hadid Architects”, która zdobyła pierwsze miejsce spośród pięciu najlepszych projektów.

Firma „Aplan”, która zajęła drugie miejsce, złożyła skargę do sądu, domagając się unieważnienia wyników przetargu. Twierdziła, że propozycja brytyjskiego biura architektonicznego nie spełniała wymogów przetargowych. Firma złożyła skargę do LTOU, ale decyzja o wynikach konkursu nie została zmieniona.

Ostatecznie jednak strony osiągnęły porozumienie, a 3 września Sąd Okręgowy w Szawlach zatwierdził podpisaną 1 września ugodę, kończąc sprawę sądową.

Sąd uznał, że LTOU legalnie wybrało „Zaha Hadid Architects” do zaprojektowania nowego terminalu przylotów.

Do konkursu zgłosiło się 11 architektów z Litwy i zagranicy. Oprócz „Aplan” do najlepszej piątki projektów zakwalifikowały się także litewskie firmy „Implint Architects” i „Baltic Engineers” oraz włoskie biuro „One Works”.