Dworzec Centralny w Warszawie wpisany do rejestru zabytków

vdu

Decyzję o wpisaniu Dworca Centralnego do tego rejestru podjął mazowiecki wojewódzki konserwator prof. Jakub Lewicki. Jest to największy dworzec kolejowy w Polsce, oddany do użytku w połowie lat 70. XX w.

Według prof. Lewickiego, Dworzec Centralny „to nasz najcenniejszy dworzec kolejowy, a jednocześnie wizytówka architektury drugiej połowy lat 70. Ta architektura jest efektowna i nadal wzbudza podziw oglądających” – ocenił, dodając, że dzisiaj dworzec ten „postrzegany jest jako element zabytkowy, ale nowoczesny”.

Podkreślił, że od dzisiaj Dworzec Centralny jest objęty ochroną konserwatorską, co – jak mówił – „wcale nie oznacza, że nie można go przebudowywać, ale że wszystkie przebudowy i modernizacje muszą uzyskać akceptację wojewódzkiego konserwatora zabytków”. „Bardzo bym chciał, aby dworzec się modernizował, ale i zachowywał wartości zabytkowe” – podkreślił.

Dworzec Centralny został oddany do użytku 5 grudnia 1975 roku, stając się główną stacją stolicy obsługującą ruch dalekobieżny. Kompleks zostal zaprojektowany przez architektów Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka.