Dominika Kulczyk kupiła dom Marii Skłodowskiej-Currie pod Paryżem

Dom Marii Skłodowskiej-Currie, który od jakiegoś czasu nie był w najlepszym stanie, w końcu będzie miał nową właścicielkę – Dominikę Kulczyk, prezeskę Kulczyk Foundation, która nie tylko chce zainwestować w renowację domu, ale ma na niego bardzo ciekawy pomysł.

Dawny dom polskiej noblistki wkrótce stanie się Domem Siostrzeństwa. Dominika Kulczyk wyznała, że chce, aby willa Marii Skłodowskiej-Currie stała się miejscem spotkań i pracy wybitnych kobiet z całej Europy. Inwestorka przewiduje również, że tutaj, w przyszłości, zostaną przyznane specjalne nagrody, które będą nagradzać zasługi kobiet – jak Maria Skłodowska Currie – podążających ścieżką nauki.

„Chcę uhonorować dziedzictwo naszej noblistki. To właśnie dlatego zdecydowałam się kupić dom pod Paryżem, w którym pracowała i który tyle dla niej znaczył. Dom Marii Skłodowskiej-Curie to własność całej ludzkości. Chciałabym, żeby to miejsce znów tętniło życiem, służąc europejskiej nauce i kulturze” – napisała na swoim koncie na Instagramie Dominika Kulczyk.

Co ciekawe, Dom Siostrzeństwa to kolejny krok w rozwoju polsko-ukraińskiego Siostrzeństwa, projektu jednoczącego kobiety z Polski i Ukrainy, który został zainicjowany i jest prowadzony przez fundację Dominiki Kulczyk. Wśród „sióstr” pracujących nad projektem m.in. Olga Tokarczuk, Ewa Ewart i Oksana Zabużko.

„Maria Skłodowska-Curie udowodniła swoim życiem, że ograniczenia nie istnieją. Pokazała, że kobiety mogą być liderkami w najtrudniejszych dziedzinach nauki. Mogą wskazywać kierunki, którymi przez dekady podążać będzie świat. Stała się symbolem kobiecej siły i zwiastunem wielkiej zmiany” – dodała.

Dom Marii Skłodowskiej-Curie znajduje się zaledwie 15 km od Wersalu, w miejscowości Saint-Remy-les-Chevreuse. Willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych została zbudowana pod koniec XIX wieku i otoczona jest parkiem o powierzchni 900 metrów kwadratowych. Jest to francuska zabytkowa nieruchomość, której oryginalna fasada i wnętrze zostały zachowane.

Należy również dodać, że jakiś czas temu willa była na sprzedaż i było wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie sprzedana przypadkowemu nabywcy. W zeszłym roku w sprawie interweniował nawet premier Mateusz Morawiecki.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało utrzymywać kontakt z Ambasadą Francji w Polsce, aby nieruchomość nie została sprzedana „zwykłemu inwestorowi”. Wreszcie, jak dowiadujemy się dzisiaj, willa Marii Skłodowskiej Currie trafiła w ręce Dominiki Kulczyk i jej fundacji!

„Zaczynamy wielki remont domu, żeby przywrócić mu świetność. Trzymajcie kciuki!” – podsumowała Dominika Kulczyk.

Źródło: well.pl