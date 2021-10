Długi weekend Zaduszek: bezpieczne zachowanie i czujność przed złodziejami

Unikajmy zgromadzeń, chrońmy siebie i innych

Przed Dniem Zmarłych ludzie spieszą się, aby uporządkować miejsca wiecznego spoczynku. Jednak wraz ze wzrostem częstości występowania zakażenia koronawirusem (COVID-19) mieszkańcy są zachęcani do zachowania ostrożności i świadomości.

Aby uniknąć zgromadzeń, zachęcamy mieszkańców do planowania swego czasu. Przed świętami, podobnie jak w czasie świąt, szczególnie duże zgromadzenia ludzi odbywają się w środkach komunikacji publicznej. Dlatego zachęcamy mieszkańców podróżujących komunikacją publiczną, aby wybrali odpowiedni czas, a podczas podróży nie zapominali o dbaniu o siebie i otaczających nas ludzi – o odpowiednim noszeniu masek, zachowaniu bezpiecznego dystansu, dezynfekcji rąk. Przy odczuwaniu objawów przeziębienia radzimy zostać w domu.

Zachęcamy do wcześniejszego zadbania o środki do pielęgnacji grobów, zwłaszcza o znicze i kwiaty, aby uniknąć szczególnie dużych zgromadzeń w punktach ich sprzedaży w okresie przedświątecznym.

Przy wyborze towarów zachęcamy również nie zapominać o ekologii. Po Dniu Zmarłych powstają duże ilości odpadów szklanych i plastikowych, dlatego zachęcamy do wyboru naturalnych dekoracji. Nie zapominajmy, że nie chodzi o ilość ozdób. Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki to przede wszystkim dni modlitwy, pamięci i czci. Poświęćmy więcej czasu na modlitwę, a nasze przybycie na groby i ich dekorację zaznaczmy minimalnym gestem.

„W tym roku będziemy mieli 4 dni wolne, podczas których będziemy się spieszyć, aby posprzątać groby naszych bliskich i upamiętnić je paląc znicze. To są nasze głębokie tradycje chrześcijańskie. W tym roku po raz drugi będziemy obchodzić te ważne dla nas wszystkich dni w obliczu pandemii, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców do odpowiedzialnego zachowania i dbania o zdrowie własne i innych. Jeśli to możliwe, unikajmy niepotrzebnych spotkań, unikajmy zgromadzeń i chrońmy siebie i otaczających nas ludzi. Niech te dni będą czasem spokoju, ich spędzenie – spokojne i bezpieczne” – zwraca się do mieszkańców mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.



W tym roku jesienne wakacje dla uczniów zostaną przedłużone o dwa dni. Wakacje uczniów rozpoczną się 3 listopada, a do szkoły wrócą oni 10 listopada. Widząc pogarszającą się sytuację w kraju, szczególnie uprasza się o świadomość rodziców, aby dzieci unikały niepotrzebnych zgromadzeń. Zrozumiałe jest, że w wakacje zwykle jest więcej spotkań, ludzie odwiedzają krewnych, ale wtedy również wzrasta możliwość zarażenia.

W tym roku wakacje dla uczniów zostają przedłużone, aby powrót do szkół po Dniu Zmarłych nastąpił po okresie inkubacyjnym choroby wirusowej COVID-19, tj. po siedmiu dniach.

W ciągu tygodnia po świętach, który uczniowie i nauczyciele spędzą poza szkołą, w przypadku ewentualnej infekcji pojawią się objawy, więc rozprzestrzenianie się wirusa będzie zlokalizowane w jednej rodzinie, nie przeniesie się do szkół i nie rozprzestrzeni się na wiele gospodarstw rodzinnych.

Uczniowie w klasach od 1 do 12 przed wakacjami otrzymają szybkie autotesty na antygeny i będą mogli wykonać testy w domu zgodnie ze zwykłym harmonogramem testów w szkole. Pomoże to wykryć chorobę na czas i powstrzymać jej ewentualne rozprzestrzenianie się.



Nie zapomnijcie – długie świąteczne weekendy to okazja dla złodziei

W okresie przedświątecznym i świątecznym wzrasta liczba kradzieży i naruszeń porządku publicznego, dlatego ważne jest zachowanie czujności. Nie pozostawiajcie niezamkniętych drzwi samochodów, otwartych okien, okien dachowych lub torebek, telefonów komórkowych, dokumentów lub innych wartościowych przedmiotów w widocznym miejscu. Chrońcie swoją własność.

Jeżeli zauważycie podejrzane osoby popełniające przestępstwa lub inne wykroczenia na parkingach, w pobliżu cmentarzy, zapamiętajcie ich wygląd, zapiszcie numery rejestracyjne podejrzanych i niezwłocznie powiadomcie policję pod ogólny numer alarmowy 112.

Wzywamy również wszystkich do odpowiedzialnego, kulturalnego, uprzejmego zachowania na drodze i śledzenia zmian w ruchu.

Szanujmy i chrońmy nasze zdrowie, bądźmy uważni i cierpliwi, zachowajmy porządek i powagę!