Dlaczego wiosna nie wszystkich cieszy? Jak rozpoznać i pokonać sezonową depresję

Sezonowe zmiany mogą wpływać na emocje

Psycholog Sonata Vizgaudienė podkreśla, że około 10 procent ludzi wiosną doświadcza trudniejszych stanów emocjonalnych.

Wśród objawów pojawia się niepokój, drażliwość, apatia, pesymizm, chroniczne zmęczenie oraz brak motywacji. Może również pogorszyć się pamięć i koncentracja.

Jak dodaje psycholog, sezonowa depresja może dotknąć każdego, jednak szczególnie narażone są osoby o skłonnościach do depresji, osoby starsze oraz kobiety, których układ emocjonalny jest bardziej wrażliwy na zmiany środowiskowe.

Nie ignoruj złego samopoczucia

Ekspertka radzi, aby nie lekceważyć pogorszenia nastroju.

– Jeśli obniżony nastrój utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie i wpływa na jakość życia, warto zwrócić się o pomoc. Na początek do lekarza rodzinnego – zaznacza S. Vizgaudienė.

Przedłużająca się depresja sezonowa może prowadzić nie tylko do problemów emocjonalnych, ale także fizycznych, takich jak zaburzenia trawienia, problemy sercowo-naczyniowe czy somatyczne objawy stresu.

Codzienna troska o dobre samopoczucie

Mindaugas Rutalė przypomina, że lepszą kondycję psychiczną mogą wspierać odpowiednie nawyki i suplementacja.

– Warto wykonać badania krwi, by sprawdzić poziom witamin i minerałów, w tym witaminy D, żelaza, witamin z grupy B czy kwasu foliowego. W przypadku wyboru suplementów warto zasięgnąć porady farmaceuty – mówi farmaceuta.

Psycholog zaznacza, że troska o zdrowie psychiczne powinna być codzienną praktyką.

– Ważne jest, by umieć radzić sobie ze stresem, wyciszać się w trudnych chwilach i mieć jasno wytyczone cele życiowe. Świadomość tego, co sprawia nam radość na co dzień, jest fundamentem odporności psychicznej – podkreśla S. Vizgaudienė.