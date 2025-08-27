Dlaczego stawy bolą z wiekiem i jak temu zaradzić?

Dlaczego bolą stawy?

„Bóle stawów u osób starszych najczęściej pojawiają się w wyniku naturalnych procesów starzenia. Z wiekiem chrząstki – pełniące funkcję ochronnej warstwy pomiędzy kośćmi – stają się cieńsze i zaczynają się degradować. W konsekwencji amortyzacja stawów maleje, zwiększa się tarcie, co prowadzi do stanów zapalnych i bólu. Dodatkowo spada ilość mazi stawowej, która odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu stawów”, wyjaśnia T. Gečienė.

Ból mogą powodować także mikrourazy powstające latami czy wieloletnia praca fizyczna.

Kto jest najbardziej narażony?

Choć problemy ze stawami mogą dotyczyć każdego, ryzyko ich wystąpienia wzrasta w przypadku osób, które przez długi czas wykonywały ciężką pracę fizyczną, zmagają się z nadwagą lub cierpią na choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów.

„Większe ryzyko dotyczy też osób, które nie dbają o regularną, choćby lekką aktywność fizyczną. Ich mięśnie słabną, a kości gorzej chronią stawy. Istotne znaczenie ma również genetyka oraz płeć – kobiety częściej cierpią na choroby stawów, zwłaszcza po menopauzie, gdy spada poziom estrogenów”, dodaje farmaceutka.

Jak reagować na pierwsze objawy?

„Jeżeli pojawia się ból stawów – nie należy go ignorować. Może się nasilać i coraz bardziej utrudniać codzienne życie. Warto skonsultować się z lekarzem, a do czasu wizyty można sięgnąć po leki dostępne bez recepty czy specjalistyczne maści. Jednak zawsze trzeba wcześniej zasięgnąć porady farmaceuty” – podkreśla T. Gečienė.

Według niej wybór preparatu zależy od rodzaju bólu:

w przypadku obrzęku, zaczerwienienia i ostrego bólu – lepiej sprawdzą się maści chłodzące, które zmniejszają stan zapalny;

przy bólach przewlekłych, bez opuchlizny – zalecane są maści rozgrzewające, poprawiające krążenie i rozluźniające mięśnie.

Pomocne mogą być też badania krwi, które pozwolą ustalić niedobory witamin czy mikroelementów. Pod kontrolą lekarza można stosować suplementy zawierające kolagen, glukozaminę czy witaminę C, które wspierają zdrowie stawów.

Ruch – najlepsze lekarstwo