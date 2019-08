Dlaczego się późnią samoloty i jakie prawa mają pasażerowie?

vdu

Przyczyny opóźnionego lotu mogą być różne – zła pogoda, procedury na lotniskach, takie jak kontrola bagażu, dokumentacja czy przygotowanie samolotu. Nawet w wypadku, jeśli wszystkie te działania przebiegają bez problemów, a warunki startu są doskonałe, pasażerowie wciąż muszą czekać na odlot. Jedną z głównych przyczyn powstawania takich sytuacji jest duże obciążenie przestrzeni powietrznej, szczególnie w okresie letnim.

Punktualny start utrudnia też pogoda. Na przykład, samolot na Litwie może nie być w stanie wystartować we właściwym czasie z powodu trudnych warunków pogodowych we francuskiej lub niemieckiej przestrzeni powietrznej.

Podobnie czas lotu może zależeć od nakładu pracy w danym lotnisku, dlatego nadzór przestrzeni powietrznej musi uwzględniać nie tylko ruch samolotów w powietrzu, ale także procesy na lotniskach.

Według danych agencji „Eurocontrol”, ruch lotniczy w Europie staje się coraz bardziej intensywny, szczególnie latem. W przestrzeni powietrznej tego kontynentu wykonano w czerwcu średnio 34 639 lotów dziennie.

Według statystyk „Eurocontrol”, poranne loty późnią się rzadziej. Jeżeli osoba nie wybrała pierwszego lotu, może on być opóźniony z powodu późnych podróży do innych miejsc docelowych. Z takiej przyczyny nie startuje we właściwym czasie około 45% samolotów. To oznacza, że z określonych powodów, takich jak gorsze warunki pogodowe podczas pierwszych lotów, będą się późniły wszystkie loty tego dnia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego wyjaśnia, że pasażerowi, który się późni więcej, niż 3 godziny do zaplanowanego miejsca docelowego, przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 EUR za odległość 1500 km lub mniejszą i 400 EUR za loty o odległości 1500-3500 km. Jeżeli przebyta odległość stanowi 3500 kilometrów i więcej – możesz ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 600 euro.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku opóźnień spowodowanych nadzwyczajnymi okolicznościami (zagrożenie bezpieczeństwa, decyzje dotyczące zarządzania ruchem, złe warunki pogodowe itp.) linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty takiego odszkodowania, ale muszą to uzasadnić, dostarczając dzienniki pokładowe lub raporty o usterkach.