D. Tusk: apeluję do rządzących o zaniechanie niebezpiecznych i idiotycznych pomysłów na skłócanie Polaków

W wystąpieniu podczas posiedzenia Rady Krajowej PO Tusk akcentował, że nie ma nic gorszego w obecnej sytuacji niż odpowiedzieć na wojnę i wojenne zagrożenie u naszych granic hasłem wojny domowej w naszych granicach.

„Najważniejszą, niezbędną, o znaczeniu egzystencjalnym odpowiedzią wszystkich Polaków włącznie z władzą na wojnę, na to śmiertelne niebezpieczeństwo, które czyha na Polskę, na Ukrainę, na całą Europę ze Wschodu, musi być fundamentalna jedność i pokój tu, wewnątrz naszych granic” – mówił lider PO.

Zaznaczył, że „można się spierać, na tym polega demokracja, można mieć różne poglądy na różne rozwiązania, ale nie można w żaden sposób narażać dzisiaj Polski, Polek i Polaków, na ostry konflikt polityczny, który przypomina coraz bardziej taką polityczną wojnę domową”.

„Gorąco apeluję ponownie z tego miejsca do rządzących: zaniechajcie tych niebezpiecznych i idiotycznych pomysłów na skłócanie Polaków. Nie fundujcie Polsce politycznej wojny domowej, bo to jest najgorsza odpowiedź na tę prawdziwą wojnę, która dzisiaj dzieje się na Ukrainie” – mówił Tusk.

Oznajmił, że „każdy, kto funduje konflikt, każdy, kto chce skłócić nas, kto chce skłócić Polskę z Zachodem, z resztą Europy tak naprawdę realizuje plan Putin”.

„Mówię o tym z takim przejęciem, ponieważ w ostatnich dniach jesteśmy świadkami czegoś wyjątkowo nie do zaakceptowania. Czegoś dramatycznie złego. To jest powrót do Smoleńska i do retoryki o zamachu wyłącznie po to, aby ta wojna domowa na nowo rozgorzała z niezwykłą mocą. Właśnie teraz, kiedy Rosja zagraża nie tylko Ukrainie, ale także Polsce i Europie” – mówił lider PO.

„To, co zrobili w ostatnich dniach, a szczególnie w ostatnich godzinach wykorzystując pamięć Polek, Polaków szczególnie rodzin tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem, właściwie obrażając pamięć o ofiarach, po to, tylko żeby zaognić, żeby jątrzyć, żeby rozpocząć kolejny rozdział tej politycznej wojny domowej, to jest coś niewybaczalnego” – powiedział Tusk.

„Panowie Kaczyński, Morawiecki, Macierewicz, dzisiaj Polki i Polacy wstydzą się za to, co zrobiliście w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Ten wstyd pozostanie z wami na zawsze” – dodał.

Na podst. portalsamorzadowy.pl