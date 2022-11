D. Obajtek: podniesienie oceny PKN Orlen to efekt skutecznie przeprowadzonych akwizycji

„Po najwyższym w historii koncernu ratingu Moodys także agencja Fitch podniosła długoterminową ocenę PKN ORLEN do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną” – napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jego zdaniem, to efekt skutecznie przeprowadzonych akwizycji, budujących stabilny i silny koncern multienergetyczny.

W środę Agencja Fitch podwyższyła długoterminowy rating IDR PKN Orlen do „BBB+” z „BBB-„, wycofując go z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym. „Perspektywa ratingu jest stabilna” – poinformowała Agencja w komunikacie, wskazując, że aktualizacja ratingu jest następstwem zamknięcia fuzji z PGNiG oraz niedawnych transakcji M&A. Jak podano, profil kredytowy PKN Orlen skorzysta na większej skali, silniejszej dywersyfikacji działalności oraz ekspansji w sektorze użyteczności publicznej z bardziej stabilnymi przepływami pieniężnymi.

W ubiegłym tygodniu Grupa Orlen ogłosiła sfinalizowanie procesu połączenia z PGNiG, co – jak podkreślono – oznacza, że „powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która (…) obsługuje ponad 100 mln klientów”. „Grupa Orlen po połączeniu z PGNiG posiada potencjał do realizacji wielomiliardowych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo i niezależność energetyczną całej Europy Środkowej, a co za tym idzie może skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną na rynkach, na których funkcjonuje” – przekazano.

W czerwcu br. Komisja Europejska wydała Orlenowi zgodę na przejęcie Grupy Lotos. 1 sierpnia br. połączenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grupa Orlen to obecnie, po połączeniu z Grupą Lotos i z PGNiG, koncern multienergetyczny, największy w Europie Środkowej, jeden z największych w Europie i 155. na świecie, jeżeli chodzi o przychody na świecie.