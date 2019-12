Czy farbowanie włosów może zwiększać ryzyko raka piersi?

vdu

US National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) przeanalizowali dane dotyczące prawie 47 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych z ośmiu lat. Każda z kobiet miała siostrę, u której zdiagnozowano raka piersi, one same na początku badania były zdrowe.

Z przeanalizowanych danych wynika, że kobiety, które w ostatnim roku przed badaniem farbowały włosy trwałymi farbami, były o 9 proc. bardziej narażone na raka piersi niż te, które nie stosowały trwałej koloryzacji. Ryzyko było znacznie wyższe u czarnoskórych kobiet. Naukowcy odkryli, że stosowanie przez nie trwałych barwników co pięć do ośmiu tygodni wiązało się ze zwiększonym o 60 proc. ryzykiem raka piersi w porównaniu z 8 proc. zwiększonym ryzykiem u kobiet o białym kolorze skóry. Jeśli chodzi o stosowanie farb półtrwałych i nietrwałych, naukowcy nie zauważyli zwiększenia ryzyka raka piersi.

Naukowcy nie byli jednak w stanie udowodnić przyczyny i skutku między tymi zjawiskami.

Badanie wykazało również, że kobiety, które używały chemicznych środków do prostowania włosów co pięć do ośmiu tygodni, były o około 30 proc. bardziej narażone na raka piersi niż te, które nie używały tych produktów.

Autorzy badania podkreślają, że należy wykonać dalsze badania, ale szef oddziału NIEHS Dale Sandler twierdzi, że rozsądnym byłoby unikanie substancji chemicznych zawartych w trwałych farbach do włosów i używanych podczas chemicznego prostowania włosów.