Cukinia – im ciemniejsza, tym zdrowsza

Cukinia zawiera mnóstwo błonnika i wody, jest również bogata w witaminy B6, kwas foliowy, witaminę C i K. Pod względem minerałów zawiera znaczne ilości manganu i potasu.

Składniki odżywcze występujące w cukinii mają właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Połączenie zerowej zawartości tłuszczu i wysokiej zawartości składników odżywczych sprawia, że cukinia to warzywo idealne – lekkie i pożywne. Dodatkowo wpływa ona zbawiennie na nasz organizm.

Cukinia poprawia trawienie, pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. Duże ilości błonnika pokarmowego, elektrolitów, wody i innych składników odżywczych występujących w cukinii korzystnie wpływają na pracę układu pokarmowego. Przyczynia się również do poprawy krążenia krwi i zmniejszenia poziomu cholesterolu.

Dodatkowo działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne cukinii czyni z niej prawdziwy warzywny eliksir młodości, który przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia.

Choć cukinia ma niewiele kalorii, zawarte w niej witaminy z grupy B są niezbędne do wytwarzania energii, wspierają one metabolizm węglowodanów i białek w użyteczną energię. Zatem spożywanie cukinii może przyczynić się do zwiększenia poziomu energii, równocześnie zmniejsza efekty zmęczenia.

Cukinia okazuje się również ciekawym substytutem dla kulinarnych grzeszków. Jest na tyle uniwersalna, że można sięgnąć po nią przygotowując zdrowy deser albo przygotować z niej makaron.

Grażyna Bober-Bruijn, autorka książek „Pyszne do pudełka” i „Pysznie bez glutenu”, proponuje muffinki czekoladowe z cukinią.

„Faktycznie połączenie cukinii i tradycyjnych muffinek czekoladowych wydaje się zaskakujące. Ale zapewniam, że są one po prostu pyszne i mogą być doskonałą przekąską w pracy. Smak cukinii jest praktycznie niewyczuwalny” – podkreśla Bober-Bruijn.

Ciasto jest bardzo proste w przygotowaniu: cukinię trzemy na tarce na grubych oczkach, dodajemy mąkę, czekoladę, odrobinę cynamonu i jajka. Mieszamy i wstawiamy do piekarnika i gotowe. Jak podkreśla autorka popularnych książek kulinarnych, ciasto nie jest suche i co najważniejsze, muffinki można zamrozić i sięgnąć po nie, kiedy najdzie nas ochota na coś słodkiego. (PAP Life)