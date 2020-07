COVID-19 a serce

Niemal 20 proc. wszystkich zgonów związanych z COVID-19 spowodowanych jest powikłaniami sercowymi, ale mechanizmy, z których te powikłania wynikają nie zostały jednoznacznie wyjaśnione. Według jednej z hipotez główną przyczyną są komórki samego serca. Ale jaki ich rodzaj?

Rozwiązaniem tej zagadki zajął się zespół prof. Nathana Tuckera z Masonic Medical Research Institute (MMRI) we współpracy z Broad Institute, University of Pennsylvania i Bayer US.

Powodujący chorobę COVID-19 wirus SARS-CoV-2 infekuje komórki korzystając z cząsteczki zwanej ACE2.

Aby ocenić poziomy ACE2 w różnych populacjach pacjentów oraz w zależności od przyjmowania popularnych leków na nadciśnienie (inhibitory ACE), naukowcy pobierali próbki z ludzkich serc i zastosowali najnowocześniejsze technologie sekwencjonowania pojedynczego jądra komórkowego.

Jak wykazały te badania, u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami serca było więcej wiążących się z wirusem ACE2, ale tylko w odpowiedzialnych za skurcze komórkach mięśniowych serca, zwanych kardiomiocytami. Okazało się również, że działanie leków przeciwnadciśnieniowych, zwanych inhibitorami ACE nie wpływa na poziomy ACE2 w sposób, który uzasadniałby jakiekolwiek zmiany w klinicznym zastosowaniu tych leków.

„To zaledwie wczesny krok w zrozumieniu dotyczących serca patologii u osób, które zachorowały na COVID-19” – powiedział prof. Tucker. „Jest dużo więcej do zrobienia. Na przykład pracujemy już nad ustaleniem bezpośrednich dowodów na zakażenie serca, jednocześnie badając dystrybucję receptorów w innych populacjach i stosując inne podejścia. Mamy nadzieję, że dostarczymy więcej informacji” – dodał.

Chociaż uzyskana wiedza stanowi tylko element bardzo złożonej całości, badanie to oferuje potencjalne wyjaśnienie, dlaczego pacjenci z istniejącą wcześniej chorobą serca częściej cierpią na ciężkie objawy sercowe z powodu zakażenia COVID-19. Co ważne, dostarcza również danych na temat działania leków przeciwnadciśnieniowych i potwierdza wcześniejsze stanowisko American Heart Association, American College of Cardiology i European Society of Cardiology wzywające do dalszego stosowania inhibitorów ACE. (PAP)

Autor: Paweł Wernicki