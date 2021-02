Colloquium z Žaną Bumbulienė. Pamiętnik młodej dziewczyny

Świat dziewczynek w okresie dojrzewania zaczyna się zmieniać - powstaje mnóstwo pytań co do swojego zdrowia, rozpoczynają się eksperymenty na swoim wyglądzie, zmienia się stosunek do otoczenia. Przychodzi czas także na pierwszą wizytę u ginekologa - bądź to profilaktyczną lub także z niepokojącymi objawami, m. in. z zanikiem cyklu menstruacyjnego. Gościem odcinka jest lekarz ginekolog-położnik Klinik Santara, profesor Žana Bumbulienė. Rozmawiamy o tym, z czym się borykają nastolatki, jak to się przekłada na zdrowie dziewczynek i na co należy zwrócić szczególną uwagę.