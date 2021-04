Colloquium z Januszem Kasiną o porodach

Poród - zjawisko tak piękne i tak przerażające, szczególnie dla pierworódek. Na młodą matkę czeka wiele wyzwań nie tylko wraz z przyjściem nowego życia na świat, ale również sporo wcześniej. Jak się przygotować do porodu? Co wprowadzić do diety? Czy warto po porodzie zjeść... łożysko? Rozwiać wszelkie wątpliwości co do najważniejszych kwestii pomoże nam dr n. med. Janusz Kasina. Prowadzi Karolina Stankiewicz.