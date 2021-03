Colloquium z Agatą Młyńską. O nadziei w walce z rakiem i szczepieniach przeciw COVID-19

W 2013 roku zapowiedziano, że leczenie immunologiczne będzie wykorzystywane w terapii co drugiego nowotworu. Pięć lat później nagroda Nobla z zakresu medycyny trafiła do twórców immunoterapii. Czy stosowanie na szeroką skalę leczenia immunologicznego pozostaje wciąż nadzieją na przyszłość, czy jest już teraźniejszością - na to pytanie odpowiada dr Agata Młyńska, starszy pracownik naukowy w Narodowym Instytucie Raka w Wilnie, stypendystka programu stypendialnego im. Kazimierza Pelczara. Colloquium - rozmowy o medycynie i nie tylko.