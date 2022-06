Co warto wiedzieć o święcie Boże Ciało?

Boże Ciało jest jednym z najważniejszych świąt w roku liturgicznym. Jest to święto „ruchome”, więc co roku pojawia się w kalendarzu w innym dniu. Niezmiennym jest tylko to, że ​​zawsze wypada w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego.