Litr benzyny 95 marki na stacjach Circle K w Wilnie wzrósł w ciągu tygodnia o 6,2% do 2,059 EUR, w Rydze – o 3,5% do 2,044 EUR, w Tallinie – o 6% do 2,119 EUR.

Ceny benzyny 98 wynoszą odpowiednio 2,158 EUR, 2,104 EUR i 2,169 EUR za litr.

Litr oleju napędowego wzrósł o 4% do 1,839 EUR w Wilnie, o 3,7% do 1,944 EUR w Rydze, o 6,6% do 1,949 EUR w Tallinie.