Borówki dla oczu, serca i jelit – co naprawdę potrafią?

Jagody leśne i borówki amerykańskie – niepozorne owoce, które często nazywane są „litewskim superfoodem” – kryją w sobie imponujące bogactwo składników odżywczych. Są źródłem antyoksydantów, błonnika, witamin i mikroelementów, a do tego nie powodują gwałtownych skoków cukru we krwi. Czy jednak mogą zastąpić suplementy diety? Na to pytanie odpowiada farmaceutka sieci aptek „Camelia”, Julija Aganauskaitė-Žukaitė.