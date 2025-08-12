Bóle stawów coraz częściej dotykają młodych – eksperci radzą, jak im zapobiegać

Jak podkreśla farmaceutka Miglė Kaminskaitė z „Eurovaistinės”, ból stawów nigdy nie pojawia się bez powodu, a wcześnie podjęte działania mogą nie tylko złagodzić dolegliwości, ale i zapobiec ich rozwojowi.

Zbyt późna reakcja na pierwsze objawy



Według fizjoterapeutki sportowej Indrė Venskevičiūtė, młodzi ludzie często bagatelizują pierwsze sygnały ostrzegawcze. Brak wiedzy o przyczynach i konsekwencjach bólu sprawia, że niewinne dolegliwości mogą przerodzić się w przewlekłe schorzenia.

– „Ból może być skutkiem urazu lub zapalenia stawów, np. uszkodzenia więzadeł, co objawia się obrzękiem, ograniczeniem ruchomości i dyskomfortem” – mówi specjalistka.

Nie każdy ból po wysiłku oznacza kontuzję – naturalne zakwasy ustępują w ciągu 48 godzin. Jeśli jednak ból stawów utrzymuje się dłużej, nasila się lub towarzyszy mu obrzęk, zaczerwienienie czy gorączka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Profilaktyka zaczyna się od codziennych nawyków



Eksperci radzą, by osoby mniej aktywne zaczęły od stopniowego zwiększania ruchu – np. 10 tys. kroków dziennie – ograniczenia cukru w diecie i wprowadzenia ćwiczeń wzmacniających całe ciało. Osoby aktywne, odczuwające bóle stawów, powinny przeanalizować swoją rutynę i ewentualnie zmniejszyć obciążenie treningowe.

Znaczenie ma także prawidłowa postawa przy pracy siedzącej. Ergonomiczne stanowisko, regularne przerwy na rozciąganie oraz dbanie o jakość i długość snu wspierają regenerację tkanek. Warto też unikać przewlekłego stresu, który może nasilać procesy zapalne w organizmie.