Biały Dom przygotowuje scenariusze na wypadek rosyjskiego ataku nuklearnego

Biały Dom powołał zespół ekspertów o nazwie Tiger (tiger team), który ma opracować plan reakcji USA i ich sojuszników na wypadek użycia przez Rosję broni masowego rażenia – jądrowej, biologicznej i chemicznej. Zostało to potwierdzone przez źródła w amerykańskim establishmencie dla The New York Times.