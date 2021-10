Białoruś: zlikwidowano Komitet Helsiński – ostatnią oficjalną grupę praw człowieka

O likwidację Białoruskiego Komitetu Helsińskiego (BHK) zawnioskował resort sprawiedliwości. Ministerstwo poinformowało o posiadanych informacjach, że czynności śledcze prowadzone w pewnej sprawie karnej wykazały, że BHK wypłacił wynagrodzenie dwóm osobom za „usługi długoterminowej obserwacji w wyborach na prezydenta Republiki Białoruś w 2020 r.”

Przedstawiciele BHK przekonują jednak, że nie wiedzą, o jaką sprawę karną chodzi i kim miałyby być te niewymienione z nazwisk osoby.

– Jest oczywiste, że niezgodne z prawem jest wykorzystywanie materiałów sprawy karnej, których jeszcze nie ocenił sąd w ramach postępowania sądowego w sprawie karnej – głosi oświadczenie Komitetu.

Założony w 1995 roku Białoruski Komitet Helsiński zajmuje się m.in. obserwacją wyborów, ale udziela także pomocy prawnej obywatelom. Usiłowano zlikwidować go od dawna. Jedenaście lat temu, gdy był on już ostatnią formalnie zarejestrowaną organizacją obrony praw człowieka na Białorusi, próbowano zrobić to rękami Ministerstwa ds. Podatków. Fiskus uznał, że Komitet powinien zapłacić ponad 240 mln ówczesnych rubli (prawie 100 tys. zł) podatku wraz z odsetkami od grantów Komisji Europejskiej otrzymanych w latach 2002-2003. Zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami podpisanymi przez Białoruś, środki te miały być zwolnione z opodatkowania.

