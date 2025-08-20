Bezpośrednie loty z Połągi na Kretę już w przyszłym roku

Nowy kierunek ma zaspokoić rosnący popyt na wakacyjne podróże z zachodniej Litwy i sąsiednich regionów Łotwy. Bilety na loty już są dostępne na oficjalnej stronie organizatora.

Popularność Grecji wśród Litwinów rośnie

Grecja to trzecia najchętniej wybierana przez klientów „Join UP! Baltic” destynacja, zaraz po Turcji i Egipcie. Kreta cieszy się szczególnym zainteresowaniem mieszkańców Litwy, głównie ze względu na długi sezon letni trwający od wiosny do połowy października, piękne plaże, zabytki historyczne, tradycyjną kuchnię oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną.

Heraklion będzie czwartym bezpośrednim wakacyjnym kierunkiem obsługiwanym przez „Join UP! Baltic” z Palangi. Z tego lotniska organizator planuje również loty do Antalyi (Turcja), Szarm el-Szejk i Hurghady (Egipt).

Korzyści dla podróżnych z zachodniej Litwy i Łotwy

„Podróżni coraz bardziej doceniają wygodę naszych bezpośrednich lotów, które pozwalają zaoszczędzić czas na dojazd do lotniska” – mówi Aurimas Janušauskas, dyrektor generalny „Join UP! Baltic”. „Dodanie Heraklionu do naszego letniego rozkładu z Palangi to sposób na łatwiejszy i szybszy dostęp do Grecji dla osób z zachodniej Litwy oraz sąsiednich regionów Łotwy. Zyskają oni czas, unikając długich podróży do innych lotnisk” – dodaje.

Rozwój Palangi jako ważnego węzła komunikacyjnego

„Cieszymy się, że nasza kontynuowana współpraca z organizatorem turystycznym skutecznie poszerza ofertę wakacyjnych lotów z lotniska w Palandze i pomaga utrwalić nawyk korzystania z tego lotniska wśród mieszkańców zachodniej Litwy i Łotwy” – powiedział Simonas Bartkus, dyrektor generalny Litewskich Portów Lotniczych. „Nowy kierunek będzie stanowił jeszcze większą wygodę dla podróżnych z tego regionu, a Połaga, która już teraz odnotowuje rekordowy wzrost liczby pasażerów, będzie miała szansę utrzymać ten trend” – dodał.

„Join UP! Baltic” to jeden z największych organizatorów turystycznych w krajach bałtyckich. W 2024 roku firma osiągnęła obrót w wysokości 82,4 miliona euro, a jej usługi skorzystało już ponad 100 000 klientów. Firma działa na Litwie, Estonii, Łotwie, Polce, Rumunii, Czechach, Kazachstanie, Mołdawii i Ukrainie, a wkrótce rozpocznie działalność na Słowacji i Węgrzech.