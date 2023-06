Bezpłatne szkolenia dziennikarskie dla Polaków i Polonii

Co zyskają Państwo dzięki szkoleniom organizowanym przez Fundację

Pro Anima?

* Szkolenia to przede wszystkim doskonała okazja do nabycia lub

zwiększenia kompetencji dziennikarskich (pisanie artykułów,

prowadzenie wywiadów, badanie źródeł informacji, redagowanie

tekstów);

* Współpracę z ogólnopolskim portalem promocji kultury Proanima.pl

(Mentoring i dzielenie się doświadczeniem);

* Możliwość BEZPŁATNEGO publikowania swoich treści na

ogólnopolskim Portalu Promocji kultury Proanima.pl (recenzje książek,

relacje z wydarzeń kulturalnych, wywiady z polonijnymi artystami);

* Niepowtarzalną szansę na codzienną komunikację w języku polskim

poprzez rozmowy z polskimi Trenerami (zaplanowano zajęcia z języka

polskiego);

* Poznanie polskiej kultury i uczestnictwo w niej;

* Budowanie swojej tożsamości indywidualnej i narodowej;

* Dyplom i certyfikat z uzyskanych szkoleń, które otworzą drzwi do

kariery.

Szkolenia zakończą się konferencją i uroczystym rozdaniem dyplomów

w Białymstoku. Udział w wydarzeniu jest całkowicie BEZPŁATNY. Koszty

przyjazdu i zakwaterowania pokryte będą z budżetu Kancelarii Prezesa

Rady Ministrów.

Więcej informacji pod linkiem: ADO na Wschodzie 2023 – ProAnima.pl