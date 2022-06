Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką RP

Małżonka Prezydenta RP podkreślała, że aby wakacje można było określić udanymi, radosnymi, beztroskimi muszą to być wakacje bezpieczne.

„Mam wielką nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu, dzięki zajęciom, które będą prowadzili nasi specjaliści, zostaniecie prawdziwymi ambasadorami bezpieczeństwa i będziecie promować bezpieczeństwo również wśród swoich rówieśników i przekazywać im zdobytą tutaj wiedzę” – akcentowała.

Prezydent Andrzej Duda wskazywał, że celem akcji jest to, aby wszyscy wrócili z wakacji bezpiecznie, żeby nic złego nikomu się nie stało oraz aby dzieci były jak najbezpieczniejsze w przyszłości i wiedziały jak się zachować się, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Pierwsza Dama życzyła dzieciom zdrowia, szczęśliwego i bezpiecznego dzieciństwa, aby zawsze czuły się kochane i przede wszystkim, aby mogli spełniać swoje marzenia i polegać na dorosłych.

„Dzieciom z Ukrainy, które znalazły w Polsce bezpieczne schronienie, chcę powiedzieć, że żadne dziecko nie powinno doświadczać tego, czego Wy doświadczacie teraz. To nieodpowiedzialni dorośli wywołali tę okrutną wojnę, której jesteście ofiarami. Ale my bardzo głęboko wierzymy, że ta wojna szybko się skończy i będziecie mogli bezpiecznie wrócić do swojej Ojczyzny” – powiedziała Agata Kornhauser–Duda.

Prezydent wyróżnił 4 młodych bohaterów – chłopców, którzy we właściwy sposób zareagowali i udzielili pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia innej osoby.

„Dziękuję Waszym kolegom, którzy w bardzo trudnych sytuacjach zachowali się w sposób niezwykle odpowiedzialny, a co najważniejsze skuteczny – skutecznie ratując życie, zdrowie i mienie” – mówił Andrzej Duda.

Marcin (10 lat) – kiedy zauważył płonącą przyczepę kempingową od razu zadzwonił pod numer alarmowy. Dzięki jego precyzyjnym informacjom, strażacy byli w stanie szybko dojechać na miejsce, i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki.

Maksymilian (11 lat) – uratował kobietę w hipotermii, prawidłowo rozpoznał objawy i wiedział jakie działania należy podjąć. Okrył kobietę kocem termicznym, o który poprosił jednego z kierowców oraz utrzymywał z nią kontakt do czasu przyjazdu pogotowia.

Filip (11 lat) – udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadku samochodowym, stosując umiejętności, których nauczył się w harcerstwie.

Dominik (15 lat) – zadzwonił pod numer alarmowy 112 i wezwał służby do ulatniającego się z kamienicy gazu. Dzięki jego postawie udało się zapobiec prawdopodobnemu wybuchowi.

Podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim młodzi goście mogli sobie przypomnieć i nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy, właściwego wykorzystywania numerów alarmowych, a także bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni.

Dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach przedstawicieli służb, formacji i instytucji ratowniczych oraz mundurowych dotyczących zasad właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia, a także zasad poruszania się pieszych i rowerzystów, zasad obowiązujących w czasie górskich wędrówek, wypoczynku nad wodą, techniki udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa drogowego.

W spotkaniu wzięli też udział Szef KPRP Grażyna Ignaczak–Bandych i Szef BBN Paweł Soloch.

„Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” to wydarzenie cykliczne z udziałem Pary Prezydenckiej, organizowane od 2017 r., skierowane do dzieci w wieku 6–11 lat; organizowane przez BBN we współpracy ze służbami, formacjami, społecznymi organizacjami ratowniczymi oraz instytucjami.

W tym roku do udziału w pikniku zaproszone zostały także dzieci z Ukrainy przebywające w polskich placówkach oświatowych, w tym znajdujących się pod opieką organizacji: CARITAS oraz SOS Wioski Dziecięce.