Beta-glukany: czym są, komu służą, a kiedy lepiej ich unikać?

Co to są beta-glukany i skąd je bierzemy

Beta-glukany to naturalne polisacharydy o działaniu immunomodulującym. Organizm nie produkuje ich sam, dlatego dostarczamy je z dietą lub w formie suplementów.

Główne źródła:

zboża: owies, pszenica i inne zboża,

drożdże i grzyby: m.in. shiitake, maitake, reishi,

algi (glony) i niektóre bakterie.

W suplementach beta-glukany izoluje się z tych właśnie źródeł, zachowując ich naturalną strukturę – podkreśla farmaceutka.

Jak działają: odporność, lipidy, glikemia

Beta-glukany pobudzają komórki układu odpornościowego, dzięki czemu organizm sprawniej rozpoznaje i neutralizuje patogeny (wirusy, bakterie, grzyby). Mogą wspierać rekonwalescencję, gojenie ran i łagodzenie stanów zapalnych.

Skuteczność zależy m.in. od budowy cząsteczki – im bardziej rozgałęziona, tym silniejszy efekt immunomodulacyjny.

Beta-glukany z grzybów i drożdży: najsilniejsze wsparcie dla odporności, dodatkowo właściwości antyoksydacyjne.

Beta-glukany z owsa i innych zbóż: pomoc w obniżaniu cholesterolu, stabilizacja glikemii, wsparcie pracy jelit.

Beta-glukany z alg i bakterii: wciąż badane jako nowe bioaktywne związki.

Uwaga: Beta-glukany nie są lekiem – działają profilaktycznie i wzmacniająco.

Kiedy warto rozważyć suplementację

Farmaceutka wskazuje, że beta-glukany mogą być pomocne u osób:

często chorujących na infekcje sezonowe,

dzieci i seniorów,

pracujących/uczących się w dużych zbiorowościach,

w rekonwalescencji po infekcjach i po antybiotykoterapii,

w okresach dużego stresu, przy chorobach przewlekłych i zaburzeniach trawiennych.

Zwraca też uwagę na wyniki badań, według których beta-glukany mogą aktywować komórki odpornościowe i przeciwciała, wzmacniając odpowiedź organizmu — co jest przedmiotem zainteresowania także w kontekście chorób onkologicznych.

Kto powinien unikać lub skonsultować stosowanie

Choć beta-glukany uchodzą za bezpieczne, są sytuacje, gdy nie są zalecane:

choroby autoimmunologiczne (np. RZS, SM, toczeń),

alergie na źródło pochodzenia (zboża, drożdże, grzyby – unikać beta-glukanów pozyskanych z tych surowców),

terapia immunosupresyjna (beta-glukany pobudzają odporność, immunosupresanty hamują),

antybiotyki – możliwa interferencja; zachować min. 2-godzinną przerwę.

Zawsze warto skonsultować łączenie leków i suplementów z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować: dawki i praktyczne zasady

Dorośli (wspieranie odporności): ok. 250 mg/dobę, najlepiej rano przed posiłkiem, przez 4–6 tygodni; kuracje najczęściej wiosną i jesienią.

Cholesterol: do 3 g/dobę beta-glukanów z owsa/jęczmienia.

Efekt prebiotyczny (mikrobiota jelit): zacząć od 1 g/dobę, stopniowo zwiększać do 3 g.

Beta-glukany działają kumulacyjnie – dla efektu odpornościowego potrzebne są co najmniej 2–4 tygodnie regularnego stosowania. Przedawkowanie nie przynosi dodatkowych korzyści.

Łączenie z innymi preparatami