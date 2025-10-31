Znad Wilii

Beta-glukany: czym są, komu służą, a kiedy lepiej ich unikać?

Coraz więcej osób sięga po suplementy o naturalnym składzie. Wśród najczęściej wybieranych znajdują się beta-glukany – polisacharydy kojarzone z wzmacnianiem odporności, a także z wpływem na poziom cholesterolu i glukozy we krwi. Czym są, skąd je czerpać i kto powinien zachować ostrożność – wyjaśnia Giedrė Stankevičienė, farmaceutka sieci aptek „Camelia”.

fot. freepik.com

Co to są beta-glukany i skąd je bierzemy

Beta-glukany to naturalne polisacharydy o działaniu immunomodulującym. Organizm nie produkuje ich sam, dlatego dostarczamy je z dietą lub w formie suplementów.
Główne źródła:

  • zboża: owies, pszenica i inne zboża,
  • drożdże i grzyby: m.in. shiitake, maitake, reishi,
  • algi (glony) i niektóre bakterie.

W suplementach beta-glukany izoluje się z tych właśnie źródeł, zachowując ich naturalną strukturę – podkreśla farmaceutka.

Jak działają: odporność, lipidy, glikemia

Beta-glukany pobudzają komórki układu odpornościowego, dzięki czemu organizm sprawniej rozpoznaje i neutralizuje patogeny (wirusy, bakterie, grzyby). Mogą wspierać rekonwalescencję, gojenie ran i łagodzenie stanów zapalnych.

Skuteczność zależy m.in. od budowy cząsteczki – im bardziej rozgałęziona, tym silniejszy efekt immunomodulacyjny.

  • Beta-glukany z grzybów i drożdży: najsilniejsze wsparcie dla odporności, dodatkowo właściwości antyoksydacyjne.
  • Beta-glukany z owsa i innych zbóż: pomoc w obniżaniu cholesterolu, stabilizacja glikemii, wsparcie pracy jelit.
  • Beta-glukany z alg i bakterii: wciąż badane jako nowe bioaktywne związki.

Uwaga: Beta-glukany nie są lekiem – działają profilaktycznie i wzmacniająco.

Kiedy warto rozważyć suplementację

Farmaceutka wskazuje, że beta-glukany mogą być pomocne u osób:

  • często chorujących na infekcje sezonowe,
  • dzieci i seniorów,
  • pracujących/uczących się w dużych zbiorowościach,
  • w rekonwalescencji po infekcjach i po antybiotykoterapii,
  • w okresach dużego stresu, przy chorobach przewlekłych i zaburzeniach trawiennych.

Zwraca też uwagę na wyniki badań, według których beta-glukany mogą aktywować komórki odpornościowe i przeciwciała, wzmacniając odpowiedź organizmu — co jest przedmiotem zainteresowania także w kontekście chorób onkologicznych.

Kto powinien unikać lub skonsultować stosowanie

Choć beta-glukany uchodzą za bezpieczne, są sytuacje, gdy nie są zalecane:

  • choroby autoimmunologiczne (np. RZS, SM, toczeń),
  • alergie na źródło pochodzenia (zboża, drożdże, grzyby – unikać beta-glukanów pozyskanych z tych surowców),
  • terapia immunosupresyjna (beta-glukany pobudzają odporność, immunosupresanty hamują),
  • antybiotyki – możliwa interferencja; zachować min. 2-godzinną przerwę.

Zawsze warto skonsultować łączenie leków i suplementów z lekarzem lub farmaceutą.

Jak stosować: dawki i praktyczne zasady

  • Dorośli (wspieranie odporności): ok. 250 mg/dobę, najlepiej rano przed posiłkiem, przez 4–6 tygodni; kuracje najczęściej wiosną i jesienią.
  • Cholesterol: do 3 g/dobę beta-glukanów z owsa/jęczmienia.
  • Efekt prebiotyczny (mikrobiota jelit): zacząć od 1 g/dobę, stopniowo zwiększać do 3 g.

Beta-glukany działają kumulacyjnie – dla efektu odpornościowego potrzebne są co najmniej 2–4 tygodnie regularnego stosowania. Przedawkowanie nie przynosi dodatkowych korzyści.

Łączenie z innymi preparatami

  • Można łączyć z niektórymi lekami: np. beta-glukany owsiane obniżają cholesterol innym mechanizmem niż statyny – wspólne stosowanie może poprawić kontrolę parametrów.
  • Z immunostymulatorami (wit. C, D, cynk) – możliwe, zwłaszcza po ciężkich infekcjach; unikać nadmiaru witamin i mikroelementów.
