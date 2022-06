Beatyfikacja Sióstr Elżbietanek: Transmisja Mszy św. z katedry we Wrocławiu

To jedyna w tym roku beatyfikacja, która odbędzie się w Polsce. Na ołtarze zostanie wyniesionych 10 sióstr zakonnych ze Zgromadzenia św. Elżbiety: Paschalis, Felicitas, Acutina, Sapientia, Edelburgi, Melusja, Rosaria, Adela, Sabina, i Adelheidis. Pod koniec II wojny światowej, gdy na Śląsk wkroczyła Armia Radziecka, siostry zakonne zostały brutalnie zamordowane. Niektóre z nich przed śmiercią były gwałcone przez radzieckich żołnierzy.

„Beatyfikacja to szczególne, historyczne wydarzenie dla Kościoła katolickiego” – podkreślił w wywiadzie dla TVP Polonia ks. prałat Bogusław Turek, podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. „Beatyfikacja to nie tylko wydarzenie publiczne i uroczysta ceremonia. To przede wszystkim akt papieski, akt Kościoła, na mocy którego, po

wnikliwej analizie, zezwala się wiernym na kult publiczny osób wyniesionych do chwały ołtarzy. Kościół wskazuje je jako przykłady do naśladowania” – dodał. Siostra Elżbieta Krupa, rzecznik prasowa Zgromadzenia św. Elżbiety zwraca uwagę, że całe życie sióstr było

wyjątkowe. „Żyły na co dzień Ewangelią. Nawet pomimo trudności, które się pojawiały, swoje myśli codziennie kierowały do Boga. Były wierne Bogu do ostatnich chwil swojego życia” – podkreśla nasza rozmówczyni.

Msza św. beatyfikacyjna rozpocznie się we wrocławskiej katedrze w sobotę 11 czerwca o godzinie 11.00. Ta wyjątkowa uroczystość będzie transmitowana w Programie 1 TVP, dotrze także do wielu krajów świata za pośrednictwem TVP Polonia.

Mszy św. będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.