„Bądź światłem dla świata!” w Wilnie: procesja światła w wigilię Wszystkich Świętych

Program (31 października, Wilno)

17:00 – rozpoczęcie i błogosławieństwo w Kaplicy św. Kazimierza w Bazylice Archikatedralnej w Wilnie.

– rozpoczęcie i błogosławieństwo w Kaplicy św. Kazimierza w Bazylice Archikatedralnej w Wilnie. 17:15 – procesja z lampionami do kościoła Wszystkich Świętych.

– procesja z lampionami do kościoła Wszystkich Świętych. 18:30 – Msza święta w kościele Wszystkich Świętych.

– Msza święta w kościele Wszystkich Świętych. 19:30 – herbata, program dla dzieci oraz wykład dla dorosłych.

– herbata, program dla dzieci oraz wykład dla dorosłych. 21:00 – modlitwa uwielbienia w kościele Wszystkich Świętych.

– modlitwa uwielbienia w kościele Wszystkich Świętych. 22:00 – zakończenie.

Jak podkreślają organizatorzy, celem jest powitanie święta „radośnie i jasno – bez grozy, za to z nadzieją i duchem wspólnoty”.

„Gdy wielu wycina dynie i zakłada maski straszydeł, wilnianie przygotowują lampiony i stroje świętych. W wigilię Wszystkich Świętych, gdy zgodnie z nową tradycją obchodzone jest Halloween, rodzinna wspólnota Archikatedry zaprasza pójść inną drogą – nie straszyć, lecz cieszyć” – czytamy w komunikacie.

Duchowni zapowiadają, że wydarzenie ma zachęcić rodziny, młodzież i wszystkich chętnych do autentycznego świętowania świętości, budowania tradycji światła i radości, a nie „grozy i mroku, których i tak pełen jest świat”.

Po zakończeniu procesji odprawiona zostanie Msza św. w kościele Wszystkich Świętych.

Kontekst

Halloween – święto wywodzące się z krajów anglosaskich – obchodzone jest 31 października, w przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych. W tradycji symbolizuje zanik granicy między światem żywych i zmarłych.