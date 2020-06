Badanie: Gadżety zastępują sen – większości brakuje co najmniej godziny, aby się wyspać

Ludzie coraz więcej korzystają z Internetu poświęcając na to godziny, które wcześniej wykorzystywali na sen. Według badań spółki "Kantar", w ciągu pięciu lat średnia ilość godzin snu w grupie wiekowej 25-44 lat skróciła się do mniej niż siedmiu godzin. Tymczasem eksperci zalecają spać przez co najmniej 8 godzin.