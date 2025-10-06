Badanie: co drugi pracownik na Litwie pije w pracy wodę z kranu

Kranówka na prowadzeniu

Sondaż przeprowadzony we wrześniu pokazuje, że:

w skali kraju 46 proc. badanych w pracy sięga po wodę z kranu;

w Wilnie 54 proc. pracowników wybiera kranówkę, 15 proc. – wodę filtrowaną z dystrybutora, a tylko 9 proc. – wodę butelkowaną.

„Te dane korespondują z wcześniejszym badaniem, które pokazało, że 66 proc. wilnian pije wyłącznie wodę z kranu albo sięga po nią częściej niż po kupowaną w sklepach. Nawyk z domu przenosi się do pracy i to logiczne – łatwo policzyć, że nosząc codziennie butelkowaną wodę, rocznie wydamy ponad 100 euro. Dochodzi aspekt ekologiczny – ponad 200 plastikowych butelek rocznie” – komentuje Martynas Augaitis, dyrektor ds. obsługi klienta w „Vilniaus vandenys”.

Dlaczego tak? Jakość, nawyk i smak

W stolicy 46 proc. respondentów wskazuje zaufanie do jakości jako główny powód wyboru kranówki. 24 proc. wymienia nawyk, a 17 proc. – smak. 72 proc. badanych dobrze ocenia jakość wody z kranu w swoim miejscu pracy, a 74 proc. poleciłoby ją współpracownikom.

„Tegoroczna analiza ekspertów ‘Vilniaus vandenys’ pokazała, że woda, którą pijemy, jeszcze średnio dwa dni wcześniej znajdowała się w studniach o głębokości co najmniej 30 m, a maksymalnie 245 m. Po drodze jest naturalnie ulepszana poprzez usunięcie nadmiaru żelaza i manganu” – dodaje M. Augaitis.

Woda a stres. Co mówi psychologia

„Jeśli jesteśmy spragnieni, organizm silniej reaguje na stres, nawet gdy tego wyraźnie nie czujemy. Po wypiciu wody reakcja ta się łagodzi: serce szybciej się uspokaja, skok kortyzolu jest mniejszy. To nie znaczy, że woda ‘wyłącza’ stres, ale pomaga łatwiej wrócić do równowagi” – podkreśla psycholożka Ugnė Juodytė.

Jak wyjaśnia, niedobór wody uruchamia w organizmie tryb oszczędzania, aktywuje układy stresowe, co sprzyja rozdrażnieniu, niepokojowi, trudnościom z koncentracją i regulacją emocji.

„Osoby pijące na co dzień mało wody doświadczają silniejszej fizjologicznej reakcji stresowej – serce bije szybciej, a powrót do równowagi trwa dłużej. W pracy pragnienie po cichu zwiększa napięcie i obniża skupienie. Regularne picie małymi łykami pomaga utrzymać stabilność emocjonalną i produktywność” – zaznacza Juodytė.

Dodaje, że brak nawodnienia utrudnia planowanie, ocenę ryzyka i utrzymanie długotrwałej uwagi, przez co częściej wybieramy szybsze, nie zawsze trafne decyzje.

Bidony w biurach i nowe rozwiązania dla firm

Wilnianie pijący kranówkę przyzwyczaili się do wielorazowych butelek – 54 proc. pracowników korzysta z nich codziennie lub kilka razy w tygodniu. Aby ułatwić dostęp do wody w pracy, „Vilniaus vandenys” w tym roku zaoferowały klientom biznesowym urządzenia do wody podłączone bezpośrednio do sieci.

Według M. Augaičio to tańsze i bardziej ekologiczne rozwiązanie niż zakup wody butelkowanej czy dystrybutory z wymiennymi baniakami – zmniejsza zużycie plastiku i mikroplastiku oraz emisję CO₂.

Spółka informuje też o ponad 180 publicznych poidełkach zainstalowanych już w szkołach, przychodniach i ośrodkach kultury, a także o działaniach promujących kranówkę – od letniej kampanii „Vilniuje visi geria iš krano” po wsparcie inicjatyw „Wilno – Europejska Zielona Stolica 2025”. Z wcześniejszego badania „Spinter tyrimai” wynika, że 79 proc. mieszkańców Wilna ufa jakości kranówki i tak samo ocenia jej smak.

O spółce

„Vilniaus vandenys” dostarczają wodę pitną i odprowadzają ścieki dla ponad 600 tys. mieszkańców Wilna oraz rejonów wileńskiego, święciańskiego i solecznickiego. Akcjonariuszami są: miasto Wilno – 88,97 proc., rejon wileński – 4,50 proc., rejon święciański – 4,62 proc., rejon solecznicki – 1,91 proc.. Każdej doby spółka dostarcza 99 tys. m³ wody pitnej (ok. ¼ całej wody wydobywanej i zużywanej na Litwie) oraz oczyszcza 116 tys. m³ ścieków (blisko ⅓ krajowych ścieków).